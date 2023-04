Colomba avanzata da Pasqua, con questa ricetta uscirà una torta soffice e buonissima

Recuperare gli avanzi delle feste per costruire nuovi incredibili ricette? Ecco a voi una ricetta soffice e buonissima con la colomba.

Si chiama sostenibilità, si chiama recupero: è il percorso più in voga del momento, nel mondo culinario, ma attenzione: non può, non deve essere considerato una moda. Lo spreco, ieri come oggi, è assolutamente vietato quando si tratta di “fare da mangiare” e farlo bene, con amore e passione, in particolare e soprattutto quando in ballo ci sono gli avanzi buoni, le migliori materie prime possibili.

Non solo bucce di verdure, ritagli di carne e pesce: qui siamo di fronte al doveroso e fantasioso recupero di prodotti finiti che possono essere addirittura scomposti in un ingrediente base a cui unirne altri per creare un “nuovo miracolo” in cucina.

Basta ragionare, basta scomporre mentalmente prima e fisicamente poi il prodotto. Ecco allora che la colomba di Pasqua, niente altro che farina, uova, lievito, zucchero e aromi può diventare la base di un nuovo dolce.

La colomba avanzata diventa una soffice torta al cioccolato: incredibile ma vero

Non ci credi? Dovresti farlo, perché la ricetta che ti proponiamo è davvero semplice ma nel contempo piena zeppa di fantasia. Non dovresti perderti un solo passaggio. Prova a ragionare. Da una colomba pasquale avanzata come potrebbe nascere un nuovo dolce?

Non devi fare altro che raddoppiare gli ingredienti della colomba e immaginare che siano una piccola parte della torta che stai per creare. Ovviamente non devi esagerare con lo zucchero, visto che è già nella colomba stessa. Puoi aggiungere ovviamente ancora qualcosina. E cosa se non il cioccolato avanzato delle tue uova? Insomma recupero e ancora recupero, per un dessert incredibile e goloso. Una torta soffice nata dal recupero della colomba pasquale. Vediamo come prepararlo.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Tempo di cottura: 40 minuti.

Tempo complessivo: 70 minuti.

Ingredienti

300 gr. di colomba pasquale avanzata.

80 gr. di zucchero.

2 uova.

150 ml. acqua.

80 gr. di olio di semi.

150 gr. di farina.

1 bustina di lievito per dolci.

100 gr. di cioccolato fondente dell’uovo di Pasqua.

30 gr. zucchero a velo per la decorazione.

Preparazione

Crea una base con uova e zucchero e comincia a lavorarle insieme in planetaria con un gancio.

Unisci l’acqua e l’olio e continua a montare.

Adesso è il momento di aggiungere la colomba sbriciolata e il cioccolato, continua a far lavorare la planetaria a velocità media.

Setaccia la farina a cui hai aggiunto il lievito e uniscila all’impasto poco per volta.

Infarina una teglia e cuoci la base in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Spolvera di zucchero a velo e servi ai tuoi ospiti.

Incredibile ma vero un dolce avanzato viene scomposto in quella che è la sua origine. Non hai fatto altro che considerare di partire da uova, zucchero e farina a cui hai aggiunto altre uova, zucchero e farina. Ragionando così potrai recuperare prodotti all’apparenza finiti, ma dalla versatilità incredibile. Pensa a un torrone ad esempio, tritalo a coltello e usa mandorle, noci e zucchero di cui è fatto come base di una pasta frolla. Siamo certi che la fantasia ti condurrà lontano.