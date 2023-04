Bollette alle stelle: controlla il tuo ferro da stiro, se noti questo dettaglio stai buttando soldi senza saperlo

La bolletta è un incubo. Potresti risparmiare in modo intelligente quando usi il tuo ferro da stiro. Ecco tutto quello che devi sapere.

E’ una delle attività più odiate fra i lavori casalinghi, ma spesso e volentieri è necessaria. Fin quando non inventeranno camicie che non si sgualciscono – o fin quando non importerà a nessuno andare in giro con pieghe sugli abiti – bisognerà stirare. Ma visti i prezzi dell’energia elettrica è il caso di usare con intelligenza il ferro da stiro. E mentre ti prepari a stirare “il mucchio selvaggio” di indumenti, devi anche pensare alla “mazzata” non indifferente che ti ritroverai sulla bolletta: per questa ragione preparati a seguire questa piccola guida per stirare con serenità e provare a risparmiare qualcosina sulla fattura dell’energia elettrica.

Quando la stiratura è inevitabile, il ferro che usi può rendere il lavoro molto “meno doloroso” sotto ogni punto di vista. Ma non solo la scelta del ferro. Ci sono vari accorgimenti che puoi prendere per rendere lo stirare meno faticoso e lungo e soprattutto meno dispendioso.

Rincari energetici e ferro da stiro: tutti i trucchi per dei piccoli importanti risparmi

Il primo passo da fare per risparmiare è spendere. Già perché dovete cambiare il vostro vecchio ferro da stiro per uno più nuovo ed efficiente. E soprattutto uno a vapore. Il vapore è l’ingrediente magico che porta la stiratura da dolorosamente lenta a altamente efficace e, oseremmo dire, soddisfacente! Se stai lavorando con una “reliquia” di un ferro che deve essere sostituito, mordi il proiettile e sostituiscilo. Spendere di più per un elettrodomestico di qualità ti farà risparmiare stress e tempo rispetto all’acquisto del ferro da stiro più economico sullo scaffale.

La potente emissione di vapore è ciò che stai cercando. Più vapore, più velocemente scivolerai attraverso quel mucchio di ferro da stiro, meno corrente consumerai. Scegli i migliori marchi sul mercato e avrai la soluzione perfetta per quelli di noi che cercano qualità con un budget limitato.

Risparmio? Ecco come. Chi ha bisogno di un asse da stiro? Sono grandi e ingombranti e richiedono troppo tempo per l’installazione. Non abbiamo bisogno di stirare come i nostri antenati per fare bene il lavoro. Per il lavoro di stiratura occasionale, posiziona un asciugamano su un tavolo o un materasso e puoi stirare tutto ciò che richiede una rapida attenzione. Se hai più di un pezzo rugoso tra le mani, però, questo metodo può essere inefficiente e faticoso.

Un panno da stiro, riduce i tempi, migliora la qualità, riduce i consumi. Un panno da stiro funge da barriera che protegge i tuoi indumenti dal contatto diretto con la piastra calda del ferro. Quanti capi hai accidentalmente bruciato e hai dovuto buttare via perché il tessuto è scolorito, deformato o presenta brutti segni di lucentezza?

Parola d’ordine, tempi e organizzazione. L’inverno è il momento migliore per trarre il massimo vantaggio da questo trucco professionale per stirare. Vuoi un trucco per ridurre consumi di corrente? Stira solo i punti visibili se sai che di inverno coprirai le camicie: ad esempio i colletti, i polsini e il pannello frontale della camicia. In effetti, non hai nemmeno bisogno di un ferro da stiro per questo passaggio. Le piastre per capelli (impostate a fuoco medio) possono essere semplicemente passate sulle aree visibili e sembrerai pronto per il lavoro.

Acquista tessuti resistenti alle pieghe e se hai una buona asciugatrice il gioco è fatto. Addio ferro da stiro! Il poliestere è uno dei tessuti senza stiratura più convenienti disponibili e richiede la minima quantità di cure. Nella maggior parte dei casi, lava e asciuga senza pieghe, quindi la stiratura del poliestere è raramente necessaria. Alcuni tessuti misti possono sgualcirsi leggermente, ma con le tecniche di lavaggio e asciugatura, ti risparmierai lavoro extra.