Città spettacolari, culle di storia e cultura: costano pochissimo. Sono le mete low cost d’Europa di questo 2023. Sei pronto a partire?

Ci sono mete straordinarie, per viaggi da sogno, lontane dal turismo di massa, ma soprattutto, mai come in questo momento, ideali da visitare non solo per il loro fascino, la loro storia, la loro gastronomia, ma anche e soprattutto perché alla portata di tutte le tasche.

Lascia per un attimo da parte le costose capitali come Londra o Parigi e tuffati in un percorso alla scoperta della Vecchia Europa. Tra borghi medioevali, castelli pittoreschi, una natura incontaminata, luoghi religiosi di culto, una architettura che affonda le sue radici nella notte dei tempi.

E oltre alla bellezza e alla suggestione troverai dei prezzi incredibilmente bassi. A partire dal volo per arrivarci per continuare con l’alloggio. Potrai mangiare fuori ogni giorno senza preoccuparti del conto del ristorante. Già perché quelle che stiamo per proporti sono le mete più low costo del 2023.

Fermati a Cracovia, la città dell’indimenticato Papa Wojtyla, e vivi il suo fascino medioevale unico, oppure sorseggia i favolosi vini rossi portoghesi in un bistrot di Oporto, o ancora goditi la bellezza dell’acropoli di Atene. In questi luoghi puoi trovare ostelli, case famiglia, camere a buon mercato e soprattutto puoi mangiare con pochi spiccioli in piccole trattorie a conduzione familiare e gustare il vero cibo locale. Ecco allora un guida delle 6 città europee più a buon mercato di questo 202.

Le sei mete più a buon mercato della Vecchia Europa per questo 2023

1. Cracovia è la seconda città più grande della Polonia e una delle città più economiche d’Europa. Rivaleggia con il fascino medievale di Praga, ma non attira le stesse folle. Qui troverai molti ostelli economici, che la rendono una delle destinazioni europee più a buon mercato. Ecco cosa puoi aspettarti. Se non ne hai mai abbastanza delle città antiche d’Europa, allora adorerai visitare Cracovia. La piazza del mercato principale della città (“Rynek Główny”) è la più grande piazza medievale d’Europa ! Qui, carrozze trainate da cavalli scivolano davanti a edifici colorati e a una basilica “perfettamente imperfetta”.

2. Český Krumlov, Repubblica ceca. Situata nella regione boema della Repubblica Ceca , Český Krumlov è una delle città europee più economiche in cui vivere (e visitare!). È solo un paio d’ore a sud di Praga e sembra che sia stata strappata dalle pagine di una fiaba con la sua architettura vibrante e il centro storico ben conservato.

3. Oporto, Portogallo. Porto è una famosa città costiera del Portogallo, probabilmente il paese più economico dell’Europa occidentale. Viene spesso paragonata alla capitale del paese, Lisbona , anche se è meno metropolitana e più fuori dai sentieri battuti. Porto è senza dubbio una delle città più interessanti e vivaci d’ Europa che dovresti visitare. È anche una delle città più convenienti dell’Europa occidentale per i viaggiatori in economia.

4. Belgrado, Serbia. Belgrado, la capitale della Serbia, è di prim’ordine tra i posti economici per viaggiare in Europa. Con la sua ricca storia e la vivace vita notturna, c’è sempre qualcosa da fare in questa città. Una delle cose più singolari di Belgrado è la sua posizione sulla confluenza dei fiumi Sava e Danubio. Questo non solo offre splendide viste sul lungomare, ma anche una varietà di attività acquatiche, tra cui gite in barca e crociere fluviali.

5. Atene, Grecia. Atene è un museo a cielo aperto con una storia che abbraccia millenni. In quanto capitale della Grecia antica e moderna, Atene ospita alcuni dei più antichi templi, statue e monumenti del mondo. È una delle città europee più economiche in cui volare e visitare nel 2023. Le principali attrazioni di Atene includono l’Acropoli , il Tempio di Zeus e l’Agorà . L’Acropoli, un’antica cittadella che si trova in cima a uno sperone di pietra, contiene diversi monumenti storicamente significativi, tra cui il Partenone , il Tempio di Atena Nike e l’Eretteo . Dalla cima della sua sporgenza, avrai ampie vedute della vivace città sottostante.

6. Budapest, Ungheria. Prendete una compagnia aerea low cost per Budapest , una delle città più economiche e interessanti d’ Europa . E ti aspetta una sorpresa! È una delle città più romantiche in questa lista e la perfetta vacanza economica in città. Budapest è graziosamente adagiata lungo il fiume Danubio con accesso ai migliori bagni termali della regione, un’attrazione calda sin dai tempi dei romani.

Ora che sai dove puoi andare spendendo pochissimo non devi fare altro che fare la valigia e partire!