Fai la casalinga, ecco in arrivo il bonus fatto apposta per te: come richiederlo

Il bonus casalinghe è rivolto principalmente alle madri single e alle donne che scelgono di non lavorare fuori casa, ma può essere richiesto anche da uomini e donne che desiderano acquisire nuove competenze e avere maggiori opportunità lavorative. È importante fare richiesta del bonus presso un Caf di riferimento per non perdere l’opportunità. Restiamo in attesa dell’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro per le Pari Opportunità per conoscere le modalità e i tempi di attuazione del bonus.