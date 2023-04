Sai dove conviene veramente fare la spesa? È questo il supermercato più economico in assoluto

Un sondaggio mostra qual è il supermercato dove conviene di più fare la spesa per risparmiare. Ecco di quale si tratta, vedrete quanti soldi messi da parte!

Fare la spesa in un periodo come quello che stiamo vivendo è abbastanza esoso, per cui si punta a cercare supermercati dove ci sia maggiore convenienza. L’inflazione non aiuta, ma ci sono supermercati economici, dove il risparmio è una garanzia e dove conviene maggiormente fare la spesa.

In particolare, secondo un sondaggio condotto in Svizzera, c’è un supermercato su tutti che sarebbe più conveniente rispetto agli altri. Nello specifico, il sondaggio ha esaminato i prezzi di alcuni cibi e prodotti per la casa. Da quanto si apprende, a convenire, infatti, sono alcuni alimenti, detersivi, prodotti per la cura della persona.

In dettaglio, a essere posti sotto esame sono stati i prezzi di cioccolata, latte, frutta, detersivi, pane, saponi ecc. I prezzi dei seguenti punti di vendita sono stati analizzati, ovvero Lidl, Aldi, Migros, Coop Svizzera, Denner. Gli esperti della Svizzera hanno comunicato che nel report che hanno stilato, hanno scritto qual era il prezzo dell’articolo che costava meno disponibile nei vari punti vendita analizzati. Dunque, si è guardato prettamente al prezzo, e lo studio non ha interessato la qualità dei prodotti.

Dove conviene fare la spesa: i risultati del test non lasciano dubbi

I prezzi sono stati poi messi a confronto e gli esiti hanno mostrato che molti alimenti e articoli per la casa sono più conveniente se acquistate da Lidl.

Il supermercato dove invece si spende di più è la Coop (quella svizzera, non quella in Italia). In definitiva, la spesa che costa meno, in Svizzera, è quella da Lidl. Dall’analisi è venuto fuori che i suddetti prodotti costano in toto 67.08 franchi svizzeri, mentre alla Coop 86.02.

Sempre nell’ambito del risparmio, il supermercato Aldi è al secondo posto per convenienza, con +1,7 rispetto a Lidl, poi c’è Denner, col +12%, e Migros con +18% in confronto al Lidl. Il discount tedesco è risultato essere più conveniente, soprattutto per comprare snack e dolci, tipo pizza, cioccolato al latte, patatine, oppure carne, articolo per igiene di casa e persona.

Ma altri prodotti erano un po’ uguali, a livello di prezzi, anche negli altri supermercati, come banane, burro, riso, farina, cialde per caffè ecc. In Italia, un sondaggio del genere, fatto l’anno scorso, ha mostrato che Eurospin è il supermercato più conveniente. Nel nostro paese, quindi, non è Lidl il discount che costa meno.