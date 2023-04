Si chiama pollo arrotolato ed è una delizia: filante al cuore e croccante fuori, te ne innamori!

Hai mai provato il pollo arrotolato? È davvero pazzesco e piace praticamente a tutti con il suo cuore filante e il suo esterno croccante

È una ricetta davvero semplice da realizzare e non ti farà rimanere per molto tempo davanti ai fornelli, dunque è perfetta anche quando vai di fretta o non hai molta voglia di cucinare. Il pollo arrotolato è croccante fuori ma filante all’interno, con il suo gustoso sapore conquisterà il palato di tutti.

Avrai bisogno solo di pochi ingredienti per preparare questo strepitoso e sfizioso secondo piatto, il procedimento oltre che veloce è davvero un gioco da ragazzi. Per un risultato pazzesco ti basterà seguire la ricetta, se preferisci puoi anche utilizzare ingredienti diversi per farcire il pollo.

Non perdere altro tempo, assicurati di avere tutti gli ingredienti e corri a preparare questo buonissimo pollo arrotolato, la cena sarà super sfiziosa e appetitosa e i tuoi commensali ne andranno matti.

Il pollo arrotolato è super squisito e semplice, ecco come si prepara

Questa fantastica ricetta è stata pubblicata sul profilo Instagram @foodgustoso ed è di @unastellaincucina. Con il suo invitante aspetto fa subito venire voglia di provarla, il suo sapore di sicuro farà impazzire sia grandi che piccoli.

Sono questi gli ingredienti che ti servono per preparare uno squisito pollo arrotolato filante dentro e croccante fuori:

4 fettine di petto di pollo sottili

4 fette di prosciutto cotto

40 gr di parmigiano grattugiato

4 foglie di verza riccia

pangrattato di mais (va bene anche quello classico)

sale q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione: