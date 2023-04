Con questo trucco pazzesco vai in crociera gratis e non spendi 1 euro: prepara le valigie e goditi la vacanza dei sogni

C’è un trucco incredibile che permette di andare in crociera gratis, senza spendere nemmeno un euro. È un modo che può essere usato da chiunque: ecco di che cosa si tratta.

Ormai siamo nel pieno della primavera e sono moltissime le persone che stanno pensando alle proprie vacanze e ai viaggi da fare con gli amici o col partner. Bisogna però fare i conti con la crisi economica, ma ci sono diversi escamotage per riuscire a partire senza spendere soldi. Andiamo a conoscere tutti i dettagli e come fare.

Le vacanze in crociera sono tra le più ambite che ci siano, oltre al fatto che le proposte negli ultimi anni sono cresciute a livello esponenziale. Ormai le navi da crociera hanno tutti i comfort e gli agi dei grandi hotel. Posseggono piste da ballo, bar, ristoranti, jacuzzi e piscine da sogno ed è davvero uno dei viaggi più ricercati.

I ben informati, sanno molto bene che un viaggio in crociera costa in genere qualche migliaio di euro a persona, poi dipende dalla meta e dai giorni. La cosa che però non tutti sanno è che ci sono dei modi per risparmiare tantissimi soldi, ma addirittura si può andare in crociera gratis. Andiamo a vedere che cosa fare.

Crociera gratis: i trucchi per non spendere soldi

Esattamente come tutte le altre vacanze, per chi vuole andare in crociera con un prezzo convenienti deve prenotare in anticipo. È sicuramente il miglior trucco per non spendere un occhio della testa. Tuttavia, c’è un modo perfetto per riuscire a godersi la crociera senza spendere nemmeno un centesimo, anzi.

Il trucco infallibile è quello di riuscire a lavorare a bordo della crociera. Ci sono numerosi lavori da fare sulla nave: dalla guida turistica al musicista, passando per il traduttore o la baby sitter. Tra le occupazioni ci sono anche chef o camerieri, così come bagnini, personal trainer e personale di bordo.

Dunque, la scelta è molto ampia, l’importante è tenersi aggiornati sui siti delle compagnie delle navi da crociera e sapere se hanno bisogno di personale a bordo. Poi preparare il proprio curriculum e sperare di essere chiamati per dei colloqui di lavori. In queste situazioni è importante sapere bene l’inglese.

Attenzione anche ai buoni sconto che sono ottimi per risparmiare un bel po’ di soldi. Lo stesso vale per le promozioni e le varie offerto che vengono proposte. Tutti questi escamotage sono perfetti per riuscire a godersi la propria crociera in estrema tranquillità.