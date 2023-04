Un posto al sole, Ilenia Lazzarin ci mostra casa sua: “Vita da mamma”

Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole mostra la sua casa sui social: “Vita da mamma”, ecco cosa ha rivelato l’attrice, resterete a bocca aperta!

Il suo personaggio è un volto storico di Un Posto al Sole e lei è un’attrice molto amata dal pubblico della soap televisiva di Rai Tre. Stiamo parlando, ovviamente, di Ilenia Lazzarin, la Viola Bruni dell’ormai famoso Palazzo Palladini. Il suo personaggio, figlia della dottoressa Ornella Bruni, è arrivato nella fiction nel 2001, dunque oltre 20 anni fa, anche se recentemente per circa un anno e mezzo Ilenia ha preso una pausa dal set di Un Posto al Sole per dedicarsi al piccolo Raoul, il bambino nato nel 2018 dall’amore con il suo ex marito Roberto Palmieri.

L’attrice si è separata dal compagno nel 2020 e poi è tornata a Un Posto al Sole nei panni della sua Viola Bruni, anche lei mamma. Insomma, la maternità ha sicuramente caratterizzato in maniera significativa la vita della Lazzarin negli ultimi anni, e ancora adesso su Instagram lei condivide diversi momenti del suo quotidiano, sul set e anche a casa, facendosi vedere anche nel ruolo di mamma del piccolo Raoul, a cui ovviamente è legatissima.

Proprio a lui ha dedicato una delle sue ultime storie Instagram, nella quale ha mostrato un momento di “vita da mamma”, così come ha scritto nella didascalia della foto. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Ilenia Lazzarin, la sua casa da mamma: cosa è successo

Avete mai visto la casa di Ilenia Lazzarin? L’attrice vive a Napoli ormai da oltre 20 anni, da quando è entrata nel cast di Un Posto al Sole e ha lasciato la sua Busto Arsizio. Napoli ormai è diventata casa sua, come lei stessa ha dichiarato più volte, e proprio nel capoluogo partenopeo ha conosciuto il suo ex marito, che ha sposato nel 2018 a Positano e dal quale è nato suo figlio Raoul. L’attrice vive proprio insieme al piccolo in un appartamento panoramico che spesso mostra nei suoi post e nelle storie Instagram. Proprio in una delle ultime stories Ilenia ha fatto vedere il suo salotto, ma con un piccolo ‘effetto collaterale’ della sua vita da mamma.

Nella foto, infatti, vediamo il divano della Lazzarin praticamente ‘sfasciato’, presumibilmente dal piccolo Raoul, che ha tolto tutti i cuscini e sfoderato una parte del divano. “Mi sono messa 10 minuti al telefono”, ha scritto Ilenia nella didascalia dello scatto, lasciando intendere che sono bastati pochi minuti al telefono per permettere a suo figlio di combinare un bel disastro in salotto:

“Vita da mamma”, ha concluso l’attrice nella sua didascalia, ironizzando su come sia cambiata la sua vita da quando è nato il suo bambino.