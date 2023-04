Addio braccia flaccide: con questo semplice esercizio elimini l’effetto ‘ali di gabbiano’ e le tonifichi come non mai

Come eliminare il grasso in eccesso sulle braccia: grazie a questo semplice esercizio dirai addio per sempre al quel fastidioso effetto flaccido, funziona davvero!

Manca sempre meno all’inizio dell’estate e sappiamo che a breve dovremo fare i conti con la temutissima prova costume. Inoltre con le prime giornate di sole arriverà il momento anche di sfoggiare canottiere e magliette a maniche corte. Ecco quindi come tonificare le braccia in men che non si dica.

L’estate è ormai alle porte e se non volete rinunciare a sfoggiare la vostra canottiera preferita è meglio correre immediatamente ai ripari. Se anche voi sognate di avere delle braccia toniche e ben definite dovete assolutamente conoscere questi esercizi che vi permetteranno di eliminare in breve tempo il grasso in eccesso.

Sappiamo quanto siano sgradevoli(per alcuni) quelle fastidiose tendine sotto le braccia, ma niente paura, grazie a questo programma di allenamento potrete dire addio al flaccido. La cosa incredibile è che questi esercizi potranno essere svolti comodamente da casa vostra.

Braccia a tendina? Ecco come eliminare il grasso in eccesso

Se guardandovi allo specchio notate che sotto alle braccia è presente del grasso è necessario intervenire quanto prima per rimuoverlo. In molti pensano che sia impossibile tuttavia non conoscono i nostri esercizi mirati per il tricipite eseguibili comodamente da casa. Quello di cui avrete bisogno è una sedia, una coppia di manubri o due bottiglie di acqua da mezzo litro.

Con questi semplici esercizi potrete finalmente dire addio quel fastidioso inestetismo conosciuto anche come braccia a tendina. In realtà si tratta di esercizi davvero facili da eseguire infatti tutti possono provare a metterli in pratica. Grazie a questi potrete finalmente avere delle braccia toniche e definite. Quest’estate potrete indossare la vostra canottiera preferita senza provare più nessun tipo di imbarazzo.