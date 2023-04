Ami leggere? Puoi farlo su Google con tantissimi libri gratis: ecco come

Stai cercando dei trucchi per leggere libri gratis su Google? Ne abbiamo trovati due pazzeschi per voi. Siete pronti a scoprirli insieme?

Leggere è molto importante. Soprattutto in questo periodo storico in cui, troppo spesso, un buon libro viene meramente soppiantato dalla visione di reels o video su TikTok. Come fare però per avvicinarsi di più al mondo della lettura sorpassando l’ostacolo del costo?

Uno dei motivi che, infatti, è un po’ demotivante per chi non è super appassionato di letteratura, è che i volumi hanno un costo anche piuttosto elevato in alcuni casi. Con l’avvento degli e-book il costo è sceso notevolmente e così, non solo chi non era confident con la lettura si è avvicinato all’universo letterario, ma anche gli appassionati di libri hanno avuto accesso ad una piattaforma low cost e quasi infinita di volumi da sfogliare virtualmente. Eppure, se volete ottenere ancora di più e avere tantissimi libri gratis tramite Google ora si può fare.

Libri gratis su Google? Ce ne sono tantissimi: ecco come trovarli

Come vi abbiamo anticipato, l’avvento degli e-book ha avvicinato a tutti il mondo della lettura. Con pochi euro si riescono a trovare dei volumi molto interessanti, con la comodità di scaricarli, leggere qualche pagina e se non ci piace, provare un altro titolo. Se siete però dei divoratori seriali di libri e vorreste averne sempre di più nel vostro kindle o sul vostro smartphone senza pagare siete nel posto giusto.

Esistono infatti almeno due trucchi super interessanti per leggere tantissimi libri gratis tramite Google. E non c’è niente di illegale! Siete pronti a scoprirli? Iniziamo:

Nella barra delle ricerche di Google digita il nome del libro che vorresti leggere. Accanto al titolo dovremmo scrivere “doctype:pdf” e premiamo invio. A questo punto, nella maggior parte dei casi, dovreste riuscire a trovare il libro di vostro interesse in un comodissimo formato pdf. Attenzione però, perché tanti titoli, tramite questo trucchetto si trovano solo in inglese. Il secondo trucco è semplicissimo e vi aiuterà a trovare tanti libri gratis. In ogni telefono c’è una sezione “book” all’interno del proprio store (Apple o Google che sia). Cliccando si possono trovare sia gli ultimi e-book di tendenza, sia quelli in offerta che quelli gratis. Tenete particolarmente d’occhio la sezione degli sconti perché si possono trovare dei volumi a pochissimi centesimi veramente molto interessanti.

Insomma: leggere non è mai stato così facile e così economico allo stesso tempo. Con questi trucchi per trovare libri gratis su Google non avete praticamente più scuse! Tuffatevi nel mondo della letteratura e riscoprite una passione che è intramontabile.