Come fare a calmare un bambino che piange disperato? La manovra che sta spopolando sul web fa incetta di like e tutti la vogliono provare

Le neomamme e i neopapà lo sanno bene: quando il proprio figlio o figlia piange disperatamente scatta il panico? Di cosa avranno bisogno? Fame? Sete? Mal di pancia? Le domande sono tantissime e, complice l’insicurezza soprattutto nel caso dei primi bambini, è molto facile farsi prendere dall’ansia.

Fortunatamente nella nostra epoca i social ci vengono in soccorso. Non solo meri strumenti di relax e distrazione, ma anche validi alleati nel trovare e scoprire tecniche nuove per prendersi cura dei propri bambini. Così, un medico ha svelato il trucco per calmare i proprio bambino tramite una semplicissima manovra. La premessa, prima di parlarvene, è d’obbligo: affidarsi a mani esperte, chiedere aiuto e non credere a tutto ciò che si vede online è d’obbligo. Soprattutto se vedete delle idee o dei suggerimenti che vi sembrano un po’ pericolosi.

Calmare i bambini quando piangono: la manovra di Hamilton spopola sul web

È diventata virale, ormai da diverso tempo, la famigerata Manovra di Hamilton per i neonati. Il pediatra americano Robert Hamilton, fondatore di Pacific Ocean Pediatrics in Santa Monica California, aveva postato questo video in cui lo si vedeva prendere in braccio un neonato in lacrime e questo, istantaneamente si calmava. Magia? Post-produzione? In realtà questa presa oggi è sfruttata anche da molti pediatri anche se il mondo della scienza si divide: c’è chi pensa infatti che sia solo l’effetto novità a calmare il piccolo o la piccola.

La manovra di Hamilton consiste nel piegare e raccogliere sul petto le braccia del neonato e sostenerlo con una mano tra il petto e il collo e un’altra sul pannolino. Il tutto tenendolo leggermente reclinato in avanti, a formare un leggero angolo di 45°. Da qui, cullarlo delicatamente per un po’ e sembra proprio che funzioni. Chiaramente il pediatra ha spiegato che va fatto tutto in modo molto delicato e a oggi questa manovra sta facendo il giro del web, ottenendo un grandissimo successo.

Come già anticipato, non è chiara la ragione scientifica per cui questa presa sui neonati sembri funzionare. E, allo stesso tempo, molti medici ricordano ai neo-genitori che generalmente il bambino piange perché ha bisogno di qualcosa, molto probabilmente ha fame, oppure ha mal di pancia o alle gengive se sta già mettendo i primi dentini. Insomma: mai sottovalutare il pianto, ma questa tecnica potrebbe funzionare e, tentare, in questo caso, sembra non nuocere. Anzi!