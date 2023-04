Cosa mangiare in gravidanza: i cibi da evitare assolutamente e quelli che fanno bene

Sono diverse le attenzioni da avere per sé e per il bambino in gravidanza compresa l’alimentazione. Alcuni alimenti è meglio farli sparire mentre altri sono consigliati.

Scoprire di essere in dolce attesa significa spesso una grande gioia, ma anche l’inizio di un percorso molto delicato. Ad esempio per i primi mesi si può ancora restare attive mentre poi occorre tenersi più a riposo in vista del parto. Per tutta la durata della gravidanza ci sono attività e sostanze da evitare e altre che vengono incoraggiate. Il cibo non fa eccezione: è il caso di evitare alcuni piatti perché non nuocciano al bambino mentre altri è meglio introdurli nella dieta.

Tra i cibi da evitare prima di tutto ci sono le carni e il pesce crudo, quindi meglio rinunciare al sushi per qualche tempo. La ragione è che simili alimenti se non preparati a regola d’arte rischiano di portare parassiti, dai microorganismi a cose peggiori come le tenie. Meglio preferire bistecche o in generale tagli che si possano cucinare soprattutto se si prepara tutto a casa. Lo stesso discorso riguarda carne e pesce affumicati.

I cibi da preferire in assoluto quando si è incinta

Restando sui cibi di origine animale se si è particolarmente golose di molluschi inizia un periodo duro. Cozze, vongole e telline sono buonissime, ma sono tra gli organismi che accumulano di più al loro interno microplastiche e inquinanti. Il peggio è quando i molluschi sono crudi quindi niente ostriche al limone, semmai si può mettere qualche cozza nella pasta allo scoglio se opportunamente cotta. Ma quali sono invece i cibi da preferire in assoluto? Eccoli per voi!

Frutta e verdura come sempre non devono mancare nella dieta anche per chi è in attesa. Meglio però lavarle con più cura di prima per la stessa ragione citata in precedenza per la carne. Soprattutto per i tuberi e in generale gli ortaggi che crescono vicino a terra, magari aggiungendo del bicarbonato all’acqua. I cibi freschi in generale sono l’ideale ma si possono sempre congelare all’occorrenza.

Si consiglia anche di abbondare con i cereali in gravidanza. Soprattutto per quanto riguarda riso integrale e derivati della farina integrale (pane, fette biscottate, pasta…). Questi alimenti forniscono sali minerali, fibre e un maggior contenuto di proteine che sono cruciali per lo sviluppo del bambino. Lo stesso vale per i legumi soprattutto ceci e fagioli, specialmente i primi, che sono anche molto ricchi di vitamine.

Per concludere una futura mamma deve anche prestare attenzione alla propria idratazione bevendo preferibilmente acqua e bevande non zuccherate.