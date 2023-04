Spazzolino elettrico per bambini: quelli validi e quelli da evitare assolutamente

Anche per i bambini è fondamentale l’igiene del cavo orale. Attenzione però a questi spazzolini elettrici: alcuni sono da evitare

I pediatri sono tutti concordi nel dire che una bocca sana si costruisce fin dalla più tenera età. È infatti fondamentale insegnare ai bambini a lavarsi i denti e trasmettere loro l’importanza di questo gesto, da ripetere dopo ogni pasto principale e quindi tre volte al giorno. Ovviamente, soprattutto nella più tenera età, saranno i genitori a lavargli i denti e man mano guideranno le loro mani per fargli imparare la gestualità: se siete dell’idea che gli spazzolini migliori siano quelli elettrici, dovete conoscere questi dettagli.

Quando i bambini sono piccoli, è importante trasmettere loro abitudini sane e costruttive. Quella del lavarsi i denti è fondamentale poiché curando i denti da latte si allontana il rischio di carie e, soprattutto, gli si insegna quanto sia importante curare ogni aspetto di sé stessi. Se i vostri figli sono già pratici nel lavarsi i denti in autonomia e usano lo spazzolino elettrico, controllate subito questi dettagli: potrebbe non essere giusto per loro.

Spazzolino elettrico per bambini: quali evitare e quali usare

Se il bambino ha meno di tre anni, è consigliabile non usare lo spazzolino elettrico ma preferirne uno normale con le setole morbide e piccole, così da non irritare le gengive. Dai tre anni in su, lo spazzolino elettrico si può usare, purché abbia sempre una testina morbida e dall’impatto lieve: inoltre, è fondamentale che sia sostituibile e facilmente trovabile in commercio.

Alcuni spazzolini per bambini hanno delle funzionalità extra come luci, suoni e colori: se da un lato rendono il lavaggio dei denti più divertente, dall’altro possono distrarlo e comportare una routine di igiene del cavo orale poco approfondita e sommaria. Per quanto riguarda le marche, alcune delle migliori per quanto riguarda gli spazzolini dei bambini sono Philips Sonicare, Colgate e Oral-B: queste si distinguono per materiali durevoli e di qualità, per batterie estremamente resistenti e per testine morbide e facili da acquistare, sul mercato.

Per quanto riguarda il prezzo, ormai si sa che il costo non è sempre e per forza indicatore di un prodotto di qualità o meno. Scegliete quello che vi convince di più anche in base alla spesa che potete sostenere: ricordatevi che, solitamente, le migliori marche e quindi quelle che costano di più offrono anche una garanzia di qualità e durata del prodotto, utile nel caso di guasti.