Viaggiare in aereo con i bambini: ecco quando non pagano

I bambini in aereo non pagano mai? Non proprio! Bisogna sapere alcune cose prima di dare per scontato alcune informazioni. Ecco cosa sapere.

Prendere un aereo e volare è molto semplice. O meglio, se siete soli, se non dovete imbarcare troppi bagagli e se vi accontentate anche di un posto un po’ stretto, allora sì: viaggiare in aereo è molto facile. Le cose un po’ si complicano nel momento in cui non siete più da soli a voler partire, ma avete giustamente con voi la vostra famiglia e magari anche dei bambini piccoli.

In quel caso ci sono svariati documenti importanti da avere con sé, ma anche delle facilitazioni che bisogna tenere a mente. Già perché in alcuni casi i bambini in aereo viaggiano gratis. Certo è che se non lo sapete molto probabilmente finirete con l’acquistare un biglietto normale. Oppure il rischio di fare qualche figuraccia pensando di tenere il bambino in braccio senza conoscere a fondo le politiche della compagnia aerea in questione è dietro l’angolo. Vediamo allora insieme cosa sapere sui voli con i più piccoli e, soprattutto, focalizziamoci su quando si può viaggiare gratis in aereo con i bambini.

I bambini in aereo non pagano mai? Come sapere se il biglietto è gratis

La prima cosa da sapere è che non esiste una regola generale per cui desumere che i bambini viaggino sempre gratis. Non è così perché ogni compagnia può cambiare le proprie regole e tariffe in modo autonomo. C’è chi fa viaggiare a costo zero i piccoli passeggeri sotto ai 2 anni, altre invece che mettono a prescindere i biglietti per loro al 90% di sconto. Insomma, facilitazioni per volare con i bambini ce ne sono molte, ma bisogna conoscerle e non dare niente per scontato.

A oggi sappiamo che alcune compagnie aeree come Air Berlin, Blu Express, Brussels Airlines e Delta Airlines fanno viaggiare gratis i bambini di età inferiore ai 2 anni. Lufthansa invece applica una tariffa simbolica di 9 euro a tratta e Meridiana di 10 euro. La differenza qual è? Si aggira tutto attorno al fatto se il bambino occupa un posto oppure no. Se il piccolo viaggiatore sta comodamente in braccio a mamma e papà è molto probabile che il suo biglietto sia praticamente gratis. Quando invece il piccolo passeggero necessita di un posto per sé, quindi generalmente le compagnie hanno stabilito essere attorno ai 3 anni, a quel punto il biglietto viene pagato praticamente a prezzo pieno.

Ricordate poi che, in alcuni casi, oltre allo sconto sul biglietto aereo per i bambini, spesso le compagnie aeree mettono anche dei prezzi vantaggiosi per quanto riguarda il trasporto del passeggino. Anche in questo caso uno sconto non fa mai male, anzi! Meglio approfittarne subito!