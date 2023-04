5 curiosità sui capelli dei neonati: è vero che li perderanno tutti?

Quando si diventa genitori abbiamo sempre tantissime domande ed alcune riguardano proprio i capelli dei neonati. Li perderanno oppure no? Scopriamolo.

Nel momento in cui il piccolo nasce, i genitori possono vederlo dopo tutto il tempo nel quale lo hanno solamente immaginato. Ad un dettaglio in particolare tutti facciamo caso ovvero se il piccolo ha i capelli o meno. Ma come mai alcuni hanno questa peculiarità ed altri no?

Cerchiamo di scoprire insieme tutte le curiosità che riguardano i capelli del neonato. Alcune sicuramente vi faranno comparire un sorriso sulle labbra. Non ci dilunghiamo troppo perché siamo curiosi, vero? Iniziamo subito.

Capelli nel neonato: tutte le curiosità che non avresti mai immaginato

Quando il piccolo è nella pancia della mamma, attorno al sesto o settimo mese il suo corpo è ricoperto di peluria, conosciuto anche come vello fetale. Di norma viene perso attorno all’ottavo mese e ne resta solamente una piccola parte sulla testa, ovvero i capelli.

Questi vengono persi durante i primissimi mesi di vita del piccolo. A causa di alcuni fattori genetici o ormonali, alcuni neonati non perdono i capelli durante la gravidanza e nascono con una bella chioma. Ma a pochi mesi dalla nascita tutti ne vedranno un diradamento. Questa perdita avviene, quasi sempre, nella zona frontale. Non vi preoccupate non è nessuno segnale d’allarme.

Serve solamente per dare spazio ai capelli veri e propri e ricresceranno nei mesi successivi. Ma come mai se nessuno in famiglia ha i capelli rossi o è chiaro di carnagione il piccolo lo è? C’è una piccolissima possibilità che accada. Quando avviene si parla di rutilismo, ovvero tutti e due i genitori portano il gene recessivo MC1R.

Siamo arrivati alla domanda che tutte le donne in gravidanza si fanno. Come mai spesso hanno problemi di acidità di stomaco? Le mamme o le nonne, in questo caso indicano che è colpa dei capelli del piccolo che portano in grembo ma è realmente così? Al momento possiamo dirvi che non c’è alcuna correlazione scientifica.

E’ stato condotto, in passato, uno studio in America e tirando le somme sembra che ci sia effettivamente una statistica che vada in questo senso, ma non è stata confermata con ulteriori studi. Abbiamo esaudito tutte le domande che avevate per quanto riguarda i capelli del vostro neonato? Continuate a seguirci per scoprire tutto quello che ruota attorno a questa nuova vita che è venuta al mondo, dove insieme a lui sono nati una mamma ed un papà.