Cosa fare se la suocera vuole sempre ‘dire la sua’: tranquilla, prova così

Avete una suocera che è invadente? Ecco cosa fare e qualche trucco per cercare di gestire al meglio il rapporto con lei e con la famiglia.

Avere a che fare con le suocere, il più delle volte, non è semplice. La mamma di propria moglie o del proprio marito sembra che sappia sempre qualcosa più di voi. E non perde occasione per farvelo notare.

Il fatto che il rapporto con la suocera sia sempre complicato non è solo un cliché nato dalla fantasiosa mente dei registi di film e serie tv. Spesso e volentieri è realtà e basta parlare con gli amici o con i parenti per trovare storie di difficoltà simile a quella che magari stiamo vivendo noi in prima persona.

Onestamente, va anche detto, che sono generalmente le donne che hanno più difficoltà a relazionarsi con la madre del proprio marito. Forse perché le suocere percepiscono la moglie come una rivale, oppure credono che data la giovane età non saranno mai abbastanza brave per risolvere problemi o dare al figlio ciò di cui ha bisogno. E così, ogni cosa che viene fatta, la suocera l’avrebbe fatta meglio! Fortunatamente però ci sono dei piccoli trucchi ed escamotage da mettere in pratica per cercare di vivere meglio il proprio rapporto.

La suocera vuole sempre imporsi? Ecco i trucchi e come comportarsi per “disinnescarla”

La prima cosa da fare se avete una suocera invadente o che vuole sempre “metter becco” in ciò che fate e nel modo in cui vivete è quella di prendere le distanze. Questo non significa non vedere più i genitori del proprio partner, ma far capire che ora voi siete una famiglia. E che il vostro nuovo nucleo familiare non ha bisogno per forza di dipendere ancora da quello genitoriale.

Altra cosa fondamentale, sempre nell’ottica dell’indipendenza e del non lasciare che la suocera si intrometta troppo, è quella di evitare di chiedere continuamente favori. Se da una parte questo gesto può venir visto come una riconoscenza della grande esperienza dei genitori, dall’altra parte la suocera potrebbe travisare. Come? Pensando che voi non siete in grado di fare le cose o di prendere decisioni e questo porterebbe la donna a volersi intromettere ancora di più.

Una cosa poi molto importante è quella di non lasciare terreno fertile alla suocera. Per spiegarci: ci proveranno sempre a dire la loro e a far capire che loro sono migliori. Ma se dall’altra parte trovano una persona che non si offende, non risponde e lascia parlare senza creare troppo contraddittorio, dopo un po’ è probabile che lascino perdere! Ricordate poi, in ultimo, che la parte più importante in questo rapporto con la suocera la deve fare il figlio. È lui/o lei a doversi frapporre nel rapporto conflittuale e cercare di moderare l’invadenza della suocera. Solo così si eviteranno liti e disastri familiari irreparabili!