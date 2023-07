Il tuo micio ce l’ha con il divano? Ecco come fare per evitare che lo rovini tutti

Se il tuo micio graffia sempre il divano faresti bene ad adottare questi trucchetti infallibili: così non rovinerai tutto!

Vivere con il proprio animale domestico può darci tantissime soddisfazioni. Spesso, però, ci sono anche dei pi. Soprattutto se si ha un gatto. Questi simpatici felini, infatti, riescono a saltare da una parte all’altra della casa, salendo sui mobili e graffiandoli accidentalmente. Come fare per evitare che ciò accada?

In particolare, se vuoi salvare il tuo divano dai suoi artigli faresti bene a mettere subito in pratica questi semplici, ma efficaci trucchetti. Basta davvero poco per risolvere il problema una volta per tutte senza fare ovviamente del male al nostro amico a quattro zampe.

Segui i nostri consigli ed il risultato finale è garantito! Così facendo, potrai evitare che il tuo tenero micio rovini per sempre quel sofà da centinaia e centinaia di euro che hai appena comprato.

Il tuo micio ce l’ha con il divano? Cosa fare per evitare di rovinare tutto

Per quanto i gatti possano sembrare meno impegnativi dei cani, in realtà anche loro possono darci parecchio filo da torcere. Come abbiamo anticipato poco fa, questi simpatici felini sono in grado di fare salti impressionanti e di salire sui mobili. In particolare, se il tuo micio ultimamente se l’è presa con il divano devi assolutamente mettere in pratica questi trucchetti infallibili. Ti saranno di grande aiuto.

Acquistare un tiragraffi: è una soluzione semplice ed efficace, in quanto riproduce il tronco di un albero e risulta molto gradito ai nostri amici a quattro zampe.

è una soluzione semplice ed efficace, in quanto riproduce il tronco di un albero e risulta molto gradito ai nostri amici a quattro zampe. Coprire il divano: rivesti il sofà con la pellicola trasparente. Quando il tuo gatto proverà a farsi le unghie si sentirà infastidito al contatto con questo materiale e, se sei fortunato, non ci riproverà più.

rivesti il sofà con la pellicola trasparente. Quando il tuo gatto proverà a farsi le unghie si sentirà infastidito al contatto con questo materiale e, se sei fortunato, non ci riproverà più. Usare un copridivano: se non riesci a risolvere il problema alla radice, ti consigliamo di coprire il divano con un telo, in modo che le unghie del gatto non raggiungano il mobile stesso rovinandolo irrimediabilmente.

se non riesci a risolvere il problema alla radice, ti consigliamo di coprire il divano con un telo, in modo che le unghie del gatto non raggiungano il mobile stesso rovinandolo irrimediabilmente. Ricorrere all’aiuto dell’acqua: come sappiamo i gatti detestano questo elemento, pertanto se becchi il tuo micio a farsi le unghie sul divano spruzzagli un po’ d’acqua. In questo modo, dovrebbe capire la lezione!

come sappiamo i gatti detestano questo elemento, pertanto se becchi il tuo micio a farsi le unghie sul divano spruzzagli un po’ d’acqua. In questo modo, dovrebbe capire la lezione! Spray dissuasore: si tratta di un prodotto percepibile all’olfatto soltanto dai gatti, che lo infastidirà e lo terrà alla larga dal divano.

Insomma, non hai che l’imbarazzo della scelta! Non ti resta che optare per la soluzione più adatta alle tue esigenze e non avrai più problemi. Per sapere come far convivere bambini piccoli e gatti non perderti quest’altro nostro articolo. Interessantissimo!