Attenzione alle pulizie di casa: molti fanno questo errore apparentemente banale. Le conseguenze sono letali per l’uomo

I detergenti per pulire casa ci vengono in aiuto per togliere ogni macchia e sporco: attenzione però a questo errore, può essere fatale!

Quando si pulisce casa, poter usare dei detersivi e detergenti adatti a ogni superficie è senz’altro un modo per ottenere ottimi risultati e vedere splendere mobili e pavimenti. Bisogna però stare attenti a mantenere separati tutti questi prodotti, per evitare gravi conseguenze.

È abbastanza recente la notizia di una donna che purtroppo è deceduta a causa di un mix di ingredienti per la pulizia di casa che è il risultato letale: sembra che questo composto si sia formato dall’unione di candeggina e ammoniaca. I rischi per la salute sono quindi molto elevati quando si parla di prodotti chimici. Quali sono le conseguenze a cui si potrebbe andare incontro?

Evitare composti tossici durante le pulizie: cosa potrebbe accadere altrimenti

Una delle prime regole fondamentali da seguire quindi, quando ci si adopera nella pulizia della propria abitazione è quella di non mischiare mai i detergenti: i composti che ne potrebbero uscire potrebbero essere potenzialmente letali, poiché la chimica è in grado di generare prodotti che non fanno assolutamente bene alla salute dell’uomo.

Diverse possono essere le conseguenze nel caso in cui si decidesse di non rispettare questa indicazione. Innanzitutto vi sono dei prodotti per le pulizie in cui sono contenuti candeggina e acidi forti, che se mischiati potrebbero causare delle reazioni esotermiche improvvise, che produrrebbero gas portando a un’esplosione. Sempre riguardo alle due sostanze sopra nominate, se esse venissero a contatto una con l’altra, si potrebbero produrre dei gas ammoniacali tossici se respirati.

I danni possono essere relativi anche agli oggetti della nostra casa, poiché alcuni detergenti contengono delle sostanze molto abrasive che se mescolate con altre dello stesso genere potrebbero danneggiare le stoviglie o le tubature. In alcuni casi certe miscele possono causare una reazione chimica o un surriscaldamento che potrebbero portare addirittura a un incendio.

Inoltre alcune miscele di detergenti potrebbero causare delle gravi ustioni alla pelle, con conseguenze molto più che dannose. Nel caso in cui si inalassero oppure si ingerissero certi mix di prodotti si potrebbe andare subito incontro a un’intossicazione acuta da detergenti, con gravi sintomi quali nausea, vertigini e addirittura problemi respiratori.

Proprio per tutte queste ragioni, quando si utilizzano dei prodotti per la pulizia, è di fondamentale importanza attenersi alle istruzioni che sono riportate sulle etichette presenti sugli stessi: a questo modo non si correrà alcun rischio, poiché quanto indicato è il modo più sicuro e sperimentato per utilizzare il detergente stesso.