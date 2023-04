Capelli bianchi, basta con le tinte! Ti insegno ad accettarli, amarli e valorizzarli: ecco i trucchi fenomenali

Come valorizzare i capelli bianchi: tutti i migliori trucchi da mettere in pratica per essere ancora più belle. Scopriamo cosa serve e come funzionano.

Se per alcune donne i capelli bianchi rappresentano l’invecchiamento per tante altre esprimono modernità e tendenza. Ma fate attenzione, anche queste tonalità necessitano di cure: ecco tutti i consigli per avere dei capelli bianchi perfetti e come valorizzarli.

Da ormai qualche anno il bianco è diventato un colore di tendenza per quanto riguarda i capelli. Certo anche questo ha bisogno delle giuste accortezze per fare in modo che sia sempre lucente e perfetto. Sempre più donne decidono di dire addio alla tinta e tenere il proprio colore naturale.

Ma come possiamo valorizzarlo al meglio? Per fortuna esistono una serie di escamotage che potete mettere in pratica. In questo modo renderete i vostri capelli bianchi moderni e di tendenza. Vi basterà semplicemente apportare dei miglioramenti al vostro look. Ad esempio, curiose di scoprire quali sono i tagli migliori? Scopriamolo insieme!

Come valorizzare i capelli bianchi

Ovviamente anche chi ha i capelli bianchi deve necessariamente curare la propria chioma affinché risulti sempre stupenda, lucente e in salute. Ricordiamo che avere i capelli bianchi non vuol dire per forza invecchiare tant’è che sempre più ragazze giovani decidono di passare a questa tonalità.

Si tratta di una precisa scelta di stile anche piuttosto in voga, ricordiamo infatti che i capelli bianchi sono eleganti e regali. Come qualsiasi colore anche questo necessita cure adeguate ed è possibile valorizzarlo ancora di più seguendo alcuni trucchi ben precisi.

Ad esempio, i capelli bianchi dovrebbero sempre essere legati ad alcuni dettagli fondamentali come il taglio giusto, la brillantezza del colore e anche il corretto abbinamento con il make-up. Solo così potremo esaltare al meglio questo colore così sofisticato.

Capelli bianchi: addio alle tinte, ecco i trucchi per valorizzarli

Generalmente chi ha i capelli così chiari dovrebbe utilizzare spesso uno shampoo antigiallo ed effettuare maschere rigeneranti. In questo modo la chioma non si trasformerà in paglia ma sarà sempre morbida e lucente. Ma non solo anche il taglio fa una certa differenza il consiglio in questi casi è evitare tagli lunghi e prediligere quelli corti.

Per valorizzare il viso si consiglia di effettuare caschetti o long-bob scalati. Anche il make-up dovrebbe sempre essere luminoso e fresco. Solo così non appesantiremo in nostro aspetto e avremo quel tocco di stile in più. Inoltre i capelli bianchi non dovrebbero mai essere trascurati nemmeno nel colore, anzi dovrebbero sempre avere un effetto omogeneo e curato.

Vedrete che seguendo tutti questi trucchi potrete finalmente dire addio alla tinta ed essere naturali ma sempre alla moda. Ora non vi resta che chiedere un consiglio al vostro parrucchiere di fiducia per effettuare questo cambiamento o per aiutarvi a curare la vostra chioma bianca.