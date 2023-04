Ecco perché viaggiare fa così bene: i motivi per cui dovresti farlo più di frequente

Viaggiare fa bene: ecco quali sono i benefici che apporta all’essere umano, soprattutto alla salute e al benessere più in generale

Viaggiare è una delle esperienze più belle che si possano vivere nella vita. Gli occhi restano estasiati da nuovi luoghi, nuove culture, e a volte si conoscono anche luoghi meno belli ma ricchi di storie, o che nel bene e nel male diventano parte integrante di un vissuto e insegnano comunque qualcosa.

Viaggiare è sinonimo di conoscenza. Non sappiamo cosa ci aspetta spesso e volentieri, ma mettersi in viaggio è adrenalina pura. Che faccia bene, lo si sa. Ma vi siete mai chiesti in quali modi apporta benefici nelle vostre esistenze?

Il lavoro ci stressa fortemente, spesso si è talmente impegnati che non ci si concede tempo per aprire un po’ la mente, imparare cose nuove, rilassarsi e godersi davvero una giornata. I momenti di vuoto, di stacco, sono fondamentali per l’essere umano, in quanto gli consentono di recuperare energia. E che cosa c’è di meglio che visitare un luogo in cui non si è mai stati, assaggiarne i cibi, respirarne i profumi, apprenderne usi, costumi, mentalità.

Al ritorno da quel viaggio, infatti, in un modo o nell’altro si tornerà con un bagaglio di nuove nozioni apprese lungo il tragitto.

Viaggiare: che benefici apporta nella tua vita

Tra i benefici che il viaggiare apporta nella vita delle persone, c’è certamente il sentirsi più felici. Secondo un sondaggio, chi viaggia regolarmente ha detto di essere più contento del 7% in confronto a chi viaggia raramente o affatto.

Il solo pensiero di mettersi in viaggio, infatti, può far crescere la sensazione di felicità. Studi eseguiti negli Stati Uniti in merito alle donne che viaggiano, hanno scoperto che su un campione di 1.500 donne, chi andava in ferie più spesso si sentiva meno stressata e depressa. Più in generale, sia per gli uomini che per le donne, altre ricerche avrebbero provato che viaggiare riduce la probabilità di depressione.

Viaggiare, secondo gli esperti, farebbe bene anche alla creatività. Adattarsi a culture differenti, può essere un aspetto forte che favorisce l’essere creativi. «La novità del viaggio, che comprende persone, culture, costumi e luoghi, può ampliare la prospettiva del viaggiatore, aumentando la positività e consentendo la creatività. Il viaggio ci offre anche la possibilità di allontanarci da un problema o da una situazione, ci offre la possibilità di una nuova prospettiva», spiega un esperto.

Se dopo essere stati lontani da casa per un viaggio, e sentite più forte il legame con le persone a cui volete bene, è realmente così. Gli studi mostrano come viaggiare avvicini le persone. Infine, farsi un bel viaggio è un ottimo alleato contro lo stress. Una vacanza, seppur breve, può far diminuire lo stress. Tra l’altro, viaggiare rende più forte la connessione con il momento presente, cosa che è più difficile quando si è sotto stress e si hanno troppi pensieri.