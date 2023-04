Voglia di silenzio e tranquillità? Questi sono i luoghi del silenzio in Italia e nel mondo: una mappa unica

Il silenzio: un aspetto importante della vita e fin troppo sottovalutato, ecco come fare per godere di attimi di tranquillità assoluta

Il silenzio? Fa parte della nostra esistenza e sembrerebbe esser fin troppo sottovalutato. Eppure c’è chi necessita di assoluta tranquillità per godere al meglio di attimi importanti della propria vita, chi, invece, ne ha bisogno per ricaricarsi al meglio.

Un vantaggio può essere quello di avere a disposizione dei luoghi in cui è possibile che questa caratteristica costituisca peculiarità. Una vera e propria accademia, quella del silenzio, della quale forse non tutti hanno conoscenza.

Accademia del Rumore nasce dallo scopo di preservare il proprio benessere psicofisico

L’Accademia del Silenzio è nata allo scopo di preservare questo aspetto fondamentale della vita nel rispetto degli esseri viventi e dell’ambiente. Si tratta di un vero e proprio spazio dove poter raccogliere le idee e affidarsi al dedicare tempo al silenzio.

Tempo e silenzio, infatti, sono due aspetti ambitissimi intorno ai quali bisognerebbe maggiormente riflettere. L’arte della condivisione ritrovando e scoprendo sé stessi. L’Accademia si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno di silenzio per dedicarsi ad un’attività in particolare o semplicemente per godere dello stesso. Tante le iniziative come la giornata contro il rumore o mostre di opere nonché laboratori ad hoc.

Ecco i luoghi e i “luoghi non luoghi” dell’Accademia del Silenzio da esplorare

Vi sono dei veri e propri luoghi di silenzio. Disponibile una mappa aggiornata con i centri presenti in Italia e non solo dedicati al culto del silenzio finalizzato al benessere psicofisico. Ad esempio, nel cuore del Trentino Alto Adige è possibile ritrovare, in questa lista di luoghi silenziosi, Lago Rotondo, dove è possibile, nel silenzio più assoluto, ammirare un mozzafiato panorama.

Erice, in Sicilia, è un altro gioiello del silenzio. Qui è possibile lasciarsi andare ad un’esperienza silenziosa rigenerante a dir poco. Ma non ci sarebbero solo luoghi fisici in questa lista dell’Accademia del Silenzio. Bensì quelli cosiddetti “luoghi non luoghi”. Di che cosa si tratta? Di spazi non ben definiti dove ritrovare il silenzio. Tra questi si annovera il proprio cuore, la propria mente, la vita e la propria casa nonché famiglia.