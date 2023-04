Il lancio del riso è una consuetudine di tutti i matrimoni: ecco perché si fa

Il lancio del riso è una vera consuetudine e non può mancare nel matrimonio. Ma perché si fa? Ecco il motivo.

Il matrimonio costituisce uno dei giorni più belli che una donna ed un uomo possono trovarsi a vivere. Finalmente il coronamento del loro amore è giunto all’apice e lo si dimostra dinanzi a tutti con un rito ed una cerimonia davvero meravigliosi. Tutti i dettagli devono essere ben curati se si vuol avere un matrimonio da sogno: non può mancare assolutamente nulla!

Sicuramente ciò che non mancherà, ad ogni matrimonio, è il lancio del riso. Avete mai assistito ad un matrimonio senza il lancio di questo cereale? Ma la domanda che ci poniamo è “perché si lancia il riso? Perché è consuetudine farlo ad ogni matrimonio?”. Scopriamolo insieme di seguito.

Il lancio del riso non può mancare al matrimonio: ecco il perché

Negli ultimi anni le spose sono sempre più attente ai singoli e piccoli particolari, diventando quasi delle vere ‘wedding planner’. I fiori devono essere abbinati al colore che si è scelto per il tema, i segnaposti devono essere perfetti all’interno del piatto, il volo delle colombe deve essere effettuato appena arrivano gli sposi al ristorante e così via. Ciò che è compito della sposa curare, ma che alla fine verrà usufruito dagli invitati è il lancio del riso. Perché questa pratica comune non può mancare in alcun matrimonio?

Il lancio del riso risale all’800, quando all’ingresso della casa della sposa, non appena quest’ultima usciva dalla sua dimora, la si inondava di riso bianco, chicchi di grano, frumento e noci. Questa tradizione però ha delle origini ancora più antiche, risale addirittura all’antica Roma, quando ad entrambi gli sposi venivano lanciati chicchi di frumento che li colpivano e consacravano il loro amore. Ma perché? Il motivo è semplicissimo: il lancio del riso porta fortuna e preannuncia un grande periodo di fertilità.

Il colore bianco poi è un piccolo accorgimento più occidentale che altro e serve ad indicare la purezza e la castità della sposa, un po’ come il colore del suo vestito. Insomma, le origini sono svariate e di diverse culture, ma il significato principale è sempre lo stesso: prosperità e fertilità!

C’è chi poi attualmente, al lancio del riso preferisce il lancio dei petali di fiori, magari anche per evitare di imbrattare le strade ed essere quanto più ‘civili’ ed ecologici possibile. Si può anche pensare, infatti, di scegliere gli stessi fiori del bouquet della sposa