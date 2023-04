Il segno zodiacale più odiato: possono essere manipolatori e infedeli

Gli astri possono davvero stabilire qual è il segno più odioso dello Zodiaco? No, non possono. Ma sono in grado di isolare il segno zodiacale più incompatibile con gli altri e per questo più odiato

Ci sono segni che spiccano per la loro empatia, altri per la capacità di mascherare le loro vere emozioni o sensazioni per adattarsi meglio al contesto. E poi ci sono i segni zodiacali descritti come più spigolosi e per questo meno compatibili con gli altri. Ma ce n’è uno che eccelle in senso negativo, almeno rispetto alla percezione altrui.

Il segno zodiacale più odiato, secondo gli esperti di astrologia, è un campione di persuasione negativa, convintamente manipolatore e doppio. Essere persuasivi non è affatto un difetto, anzi. Ma se la persuasione viene usata a danno degli altri, diventa un’arma, e quindi una minaccia da stigmatizzare ed evitare.

Ogni segno rivela alterni tratti caratteriali. Non esiste un segno puramente negativo così come non può essere trovato un segno perfettamente adorabile e positivo. Gli astrologi parlano in genere di segni “ostici”, nati sotto l’influsso di stelle che fomentano i comportamenti meno equilibrati ed etici. Anche da un punto di vista statistico, le interpretazioni degli astrologi trovano corrispondenza nei sondaggi. Nel senso che si ottengono risposte coenti quando si prova a chiedere: qual è il segno zodiacale più odiato?

Ma ciò dipende anche dal fatto che le impressioni sui segni zodiacali sono date dalle stesse descrizioni tradizionali fornite dall’astrologia, ed è dunque piuttosto scontato che ci sia un accordo fra interpretazione prima e sentimento generale riguardo ai difetti di quello o quell’altro segno.

Il segno più odiato secondo l’astrologia: ecco la classifica

Nella top tre dei segni meno amati dello Zodiaco si trovano caratteri accomunati da una tendenza alla manipolazione: lo Scorpione, l’Ariete e il Leone. Al terzo posto c’è appunto il Leone, che di norma viene interpretato come un segno molto generoso e disponibile, e dunque capace di sinceri slanci sentimentali. Ma il Leone ha un difetto: è orgoglioso e un po’ troppo testardo. Inoltre è geloso e permaloso. Ciò lo rende particolarmente incline alla falsità: per farsi ben volere è disposto a mentire e a manipolare le altre persone. E per questo è un segno zodiacale parecchio odiato: poco compatibile con gli altri.

Al secondo posto c’è lo Scorpione: i nati sotto questo segno sono sempre tesi all’introspezione e alla cupezza. Riescono a essere empatici e morali, e sono spesso votati al sacrificio, ma lo fanno sempre con un doppio fine. In ogni loro comportamento c’è sempre qualcosa di dubbio o non rivelato: un’intenzione nascosta, un rancore di fondo. Quando si abbinano i segni per affinità, lo Scorpione trova sempre poche corrispondenze (va d’accordo con il Capricorno e con la Vergine).

Poi al primo posto c’è l’Ariete. Eccolo, il segno più odiato dello Zodiaco: gli Ariete nascono sotto la protezione di Marte e sono per questo battaglieri, focosi, spesso impavidi, e in molte occasioni arroganti. Tengono però molto all’impressione che danno di loro e per questo possono risultare falsi od opachi. Perdono le staffe facilmente e non amano trovarsi dalla parte del torto. Vogliono essere i primi della classe e brillare, anche a discapito degli altri. E poi sono un po’ troppo nervosi e tendenti all’infedeltà.

Questo dice l’interpretazione classica dello Zodiaco. Ma ovviamente anche il segno più odiato può essere amabile: con la sua energia e la sua capacità di essere sempre stimolante. Fra i segni che peggio sopportano l’Ariete ci sono il Cancro, il Capricorno e la Bilancia.