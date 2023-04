La gravidanza in menopausa è possibile: ciò che tutte le donne dovrebbero sapere

Gravidanza durante la menopausa: ecco tutto quello che si deve sapere e come affrontare la cosa mese dopo mese.

Per rimanere incinte e poter concepire un bambino un’esperienza meravigliosa che tante donne desiderano poter trovare durante la loro vita, e non è detto che sia troppo tardi se si va in menopausa.

Le ragioni per cui si va in menopausa possono essere le più svariate, partendo dall’età avanzata fino a problematiche di diversa natura. Vi sono casi, però, in cui è possibile poter avere una gravidanza anche quando si è già entrate nella menopausa. Sì, le possibilità sono molto più basse, ma vediamo come questa è possibile.

Gravidanza in menopausa: l’influenza degli ormoni sul nostro corpo

Il periodo che precede la menopausa vera e propria si chiama premenopausa, e durante questa fase l’ovulazione e la produzione degli ormoni riproduttivi si abbassano sempre di più. Ciò, però, non comporta subito una totale interruzione dell’ovulazione, poiché questa può ancora avvenire, anche se in maniera irregolare. Per cui, se vi è l’ovulazione vi è la possibilità di una gravidanza. Si tratta di un avvenimento meno probabile, visto che dopo i quarant’anni le funzioni delle ovaie e la loro capacità di procreare diminuiscono sempre di più.

Vi sono diversi segnali che il nostro corpo ci dà per farsi capire che stiamo entrando in menopausa: il primo segnale riguarda l’irregolarità mestruale, con cicli meno frequenti e che possono sparire anche per mesi interi. Tra le altre cose molte donne sperimentano dei colpi di calore, dei problemi nel dormire, nei cambiamenti legati all’umore, un aumento di peso e una riduzione della libido.

I rischi legati al concepimento durante la premenopausa

È uno studio pubblicato su PubMed National Library of Medicine a rendere note le complicanze che possono avvenire in una gravidanza durante il periodo della menopausa: le donne che hanno concepito con tecniche di riproduzione assistita hanno minori rischi di un feto aneuploidie, ma sono più esposta delle gravidanze multiple; mentre le donne che sperimentano una gravidanza naturale rischiano molto di più degli aborti spontanei, delle gravidanze ectopiche e in rischio di nati morti.

Nel caso in cui scopriate di essere rimaste incinte durante questo periodo della vostra vita, è ancora più importante essere seguiti costantemente durante tutto il periodo della gestazione. Se invece, al contrario, volete evitare una possibile gravidanza dovrete prendere tutte le precauzioni necessarie senza pensare che tanto menopausa non sia possibile rimanere incinte.