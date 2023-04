Non tutti i paesi usano l’ora legale: scopri dove questo accade e perché

Non tutti sanno, ma ci sono alcuni Paesi che non usano l’ora legale. Ecco quali sono le nazioni e per quale motivo hanno preso questa decisione.

Si sa che da un Paese all’altro l’orario non coincide. Nella sola Europa ci sono infatti 5 fusi orari diversi. Una necessità dettata dalla posizione del Paese sulla Terra e rispetto il meridiano di Greenwich. Indubbiamente il cambio dell’ora è l’incubo di molti turisti che devono cercare di adattarsi agli orari e ai ritmi di una nazione. Ma molti non sanno che esistono alcuni Paesi che non adottano l’ora legale per un motivo ben specifico.

In Italia l’ora legale è prassi consolidata da più di 70 anni. Dal 1996 avviene in contemporanea con tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea. Si mettono avanti di un’ora le lancette degli orologi con l’obiettivo di sfruttare al massimo la luce solare durante il tardo pomeriggio.

Il cambio d’ora, infatti, viene praticato nell’ultimo weekend di marzo, precisamente nella notte tra sabato e domenica, dove dalle ore 2:00 si passa alle ore 3:00. L’ultima volta, abbiamo spostato le lancette avanti nella notte tra il 25 e il 26 marzo. La cosa che però non tutti sanno è che questa pratica non accomuna tutti i Paesi del mondo.

Paesi che non hanno l’ora legale: ecco quali sono e perché

Non è cosa risaputa che ci sono alcuni paesi che non adottano l’ora legale. Anche perché, il passaggio dall’orario solare a quello legale è considerato per noi e per gli europei uno dei momenti più importanti dell’anno, dato che le abitudini della maggior parte delle persone tendono a cambiare e si è proiettati verso la bella stagione e a lasciarsi indietro le consuetudini della vita invernale.

È vero anche che si tratta di un argomento che suscita dei pareri abbastanza contrastanti, anche perché in molti vogliono che si adotti l’ora legale tutto l’anno. Nel nostro paesi viene usata dal 1916, ma in alcuni paesi non è proprio preso in considerazione. Una decisione arrivata perché la differenza della luce è minima come accade ad esempio negli stati molto grandi che hanno intenzione di mantenere una conformità dell’orario, ma anche ciò che succede nella fascia tropicale.

E quali sono quindi gli stati che non l’adottano? Si tratta dei paesi del Sud America che hanno un orario permanente. Stiamo parlando di nazioni come Colombia, Perù, Ecuador, Guyana e Guyana Francese, così come Venezuela e Suriname, in queste ultime nazioni la scelta viene fatta soprattutto per motivi economici.