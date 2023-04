Passata di pomodoro aperta: ecco il modo per conservarla davvero bene ed evitare guai

Passata di pomodoro aperta: attenzione a come la conservi, rischi di far formare la muffa e di doverla gettare via.

Una corretta conservazione degli alimenti non serve soltanto per garantirti sempre il massimo del sapore, ma soprattutto permette di mantenere inalterate le loro proprietà evitando che questi marciscano prima del previsto. In questo modo non solo eviterai sprechi, ma ti garantirai sempre prodotti di qualità.

Purtroppo, a riguardo c’è ancora tantissima disinformazione e confusione e fin troppo spesso si commettono degli errori che possono mettere a rischio anche la tua salute. Per non parlare poi dei cattivi odori che si vanno a formare nel frigo e che irrimediabilmente ti costringono a gettare tutto quello che c’è al suo interno. Ecco perché oggi, vogliamo iniziare a mostrati come conservare una semplice passata di pomodoro, che in genere avanza comunemente in casa. Basterà davvero poco e potrai dire finalmente addio agli sprechi.

Non rischiare di gettare via tutto: ecco come conservare correttamente la passata di pomodoro aperta

Non è di certo una rarità aprire una bottiglia di passata di pomodoro e non usarla tutta nello stesso momento. In questo caso la prima cosa che andrai a fare è richiudere la bottiglia con il tappo e riporla in frigo. Ma sei davvero sicura che sia questo il modo corretto? Forse non lo sai, ma in questo modo rischi di doverla gettare dopo pochi giorni.

Non sempre il metodo più ovvio è anche quello più giusto, in questo caso specifico, infatti, conservare la passata di pomodoro in frigo senza le dovute accortezze non serve praticamente a nulla. Basteranno solo un paio di giorni per farla inacidire completamente e favorire la comparsa della muffa. Come fare allora per non correre alcun rischio?

La prima cosa da fare potrebbe essere cuocerla tutta e una volta fredda trasferirla in contenitori ermetici e metterli nel congelatore. In questo modo avrai del sugo sempre pronto per ogni evenienza. Se invece vuoi lasciarla cruda, la cosa da fare è travasarla sempre in contenitori ermetici più piccoli e conservarli in frigo. In questo caso però, entro massimo 4-5 giorni dovrai consumarla.

Se anche questo sistema non ti convince, allora potrai sterilizzare i classici vasetti delle conserve, mettere all’interno la passata di pomodoro ed ecco che avrai dei barattolini pronti per essere utilizzati in qualsiasi momenti, non dimenticare di sistemarli in frigo e vedrai che non andrà gettato mai più via nulla.