Un luogo meraviglioso ad un passo dal cielo: il corridoio di neve che tutti sognano di visitare

Un corridoio di quasi 40 chilometri di lunghezza formato da veri e propri muri di neve naturale: uno scenario incantevole davvero unico, scopriamolo insieme.

Panorami da sogno che sono realtà: il mondo e la natura ce ne regalano in gran quantità e senz’altro il nostro Paese non fa eccezione. Ma per questo articolo ci spostiamo a diverse migliaia di chilometri dall’Italia, per esplorare – almeno per ora solo con l’immaginazione – una meraviglia incantevole, di quelle che lasciano stupefatti e a bocca aperta.

Si tratta di un percorso turistico attivo da oltre mezzo secolo, per la precisione a partire dal 1971. Da allora ha attratto migliaia di persone al mondo, offrendo a ciascuna esperienze davvero indimenticabili di stupore, d’incanto e di una bellezza naturale che toglie il fiato e lascia increduli. Inoltre, con quei contrasti tra caldo e freddo, tra cielo e terra, che rendono l’ambiente quasi più vicino all’onirico che al reale.

Di cosa si tratta? Del Tateyama Kurobe Alpine Route, ne avete mai sentito parlare? Ebbene è un percorso di 37 chilometri tra imponenti pareti di neve solidamente stratificata mista a roccia, alte tra i 15 ed i 20 metri circa, visitabile per soli tre mesi all’anno, da Aprile a Giugno. Offre 27 sentieri, alcuni a cielo aperto ed altri a tunnel, in grado di offrire giochi di luce spettacolari e di dare l’impressione di poter letteralmente toccare il cielo con un dito. Si trova a Tateyama, una piccola cittadina giapponese di meno di 30 mila abitanti della prefettura di Toyama, a circa 300 chilometri ad Ovest di Tokyo, ed è stato battezzato il “Tetto del Giappone”.

Come esplorare il Tetto del Giappone: escursioni autonome, tour guidati e passeggiate a tema

Sono molte le possibilità di esplorazione dell’area consentite dall’ente gestore: è possibile infatti decidere di visitarlo in completa autonomia, seguendo le indicazioni presenti sui percorsi che segnalano i tratti attraversabili, oppure partecipando a passeggiate organizzate a tema, escursioni e tour guidati.

Oltre alle incantevoli bellezze naturali, tra cui le cascate Shōmyō, le più alte del Giappone, il lago Mikurigaike e la pianura di Midagahara cosparsa di piccoli laghi blu talmente limpidi e puri da sembrare specchi, nell’area è presente anche il tempio giapponese di Oyama, l’Onsen di Tateyama con acque termali e bagni sulfurei e la zona commerciale di Murodo, che offre un ristorante con cucina tipica e numerosi souvenirs.

Arrivarvi, inoltre, è assai semplice: è possibile giungere in treno alla stazione di Tateyama o, in alternativa, a quella della cittadina vicina Ogizawa. Da entrambe le stazioni partono poi linee di bus dedicate che conducono i visitatori direttamente al Tetto del Giappone. L’altitudine supera i 2000 metri, con il monte Tateyama che raggiunge i 2.450: davvero un paradiso, e non solo per gli amanti della montagna.