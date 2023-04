Uno dei luoghi più belli e visitati del mondo riapre finalmente i battenti: è corsa alle prenotazioni

Stai già pensando alle prossime vacanze? Finalmente uno dei paesi più belli al mondo riapre le frontiere. Prenota subito anche tu!

Manca sempre meno all’inizio dell’estate. Questo vuol dire che è arrivato il momento di iniziare a pensare alle vacanze. Voi avete già deciso dove prenotare? Da poco uno dei Paesi più belli al mondo ha finalmente riaperto i battenti. Ora è possibile visitarlo in totale sicurezza, scopriamo di quale si tratta.

Da qualche giorno è emersa una notizia che ha fatto piacere a moltissimi turisti: il Tibet ha riaperto le frontiere ed è pronto ad accogliere i vacanzieri. Si tratta di uno degli ultimi Paesi al mondo che aveva deciso di mantenere ancora le restrizioni per il Covid a causa dei numerosi contagi.

Recentemente il Governo tibetano ha confermato la decisione che tutti i turisti internazionali aspettavano: finalmente è possibile ritornare a visitarlo in totale serenità. Un luogo incantato e ricco di paesaggi mozzafiato, per non parlare della grande spiritualità locale.

Il Tibet riapre le frontiere: prenota subito

Sembra tutto pronto per la riapertura delle frontiere in Tibet, molti turisti hanno già dato il via alle prenotazioni per non farsi scappare l’offerta più vantaggiosa. Sono passati ben tre anni da quando questo Paese decise di chiudere i confini ai viaggiatori dall’estero per evitare i contagi e tenere sotto controllo la diffusione del virus.

Purtroppo questo non è l’unico Paese che ne ha risentito eppure è uno dei pochi che fino a qualche mese fa impediva ancora l’accesso ai turisti internazionali. Ora finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavano e si potrà tornare a visitare il Tibet.

Ovviamente questa decisione servirà anche per incrementare il turismo nel Paese che negli ultimi anni ne ha risentito parecchio. Quindi via a prenotazioni di voli, hotel e pacchetti all inclusive. Siete curiosi di scoprire quali sono tutti i requisti per viaggiare? Vediamoli insieme.

Tibet: tutti i requisiti per viaggiare

Finalmente la situazione in Tibet pare essere cambiata, il Governo ha deciso di compiere un grande passo avanti e tornare ad accogliere i turisti provenienti da tutto il mondo. Una notizia meravigliosa per chi aveva in progetto un viaggio verso questo incredibile paese.

Ovviamente per tornare a visitare il Tibet sarà necessario seguire una serie di regole precise affinché si possa essere accolti nel migliore dei modi. Dunque i visitatori internazionali dovranno avere dei requisiti da rispettare per poter entrare nel Paese.

La prima cosa da sapere è che per varcare i confini tibetani bisognerà essere in possesso di due documenti:

Il visto d’ingresso obbligatorio per entrare nella Repubblica Popolare Cinese, deve essere richiesto in Italia prima della partenza.

obbligatorio per entrare nella Repubblica Popolare Cinese, deve essere richiesto in Italia prima della partenza. Il permesso di viaggio in Tibet ottenibile mediante il tour operator che organizza il viaggio.

Per quanto riguarda le regole anti Covid sarà necessario per chi proviene dall’Italia presentare l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima della partenza. Non dimenticatevi di compilare anche il modulo online da presentare alla dogana.