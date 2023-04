Frutta in polvere, se l’assagi te ne innamori: come prepararla a casa in pochi semplici passaggi

Preparare la frutta in polvere in casa è più semplice di quanto immagini, l’hai mai provata? Dopo averla assaggiata non potrai più farne a meno.

La polvere di frutta dona più sapore a molti alimenti e piatti e si utilizza anche per colorarli. Puoi ad esempio spolverarne un po’ sullo yogurt bianco o aggiungerla all’impasto di torte e muffin per un tocco in più di sapore. Dopo averla provata ne andrai sicuramente matto.

Può essere preparata con vari tipi di frutta come ad esempio bucce di arance, mirtilli, more, mele e molte altre ancora. In molti pensano che sia difficile farla in casa ma in realtà è semplicissimo, dovrai solamente essiccare la frutta per poi ridurla in polvere utilizzando un macinacaffè o un mixer.

Innanzitutto devi procurarti la frutta ed essiccarla con l’apposito essiccatore, però se non ce l’hai puoi anche utilizzare il forno. Devi però sapere che nel secondo caso è necessario utilizzare una temperatura superiore a 40 gradi ed è possibile che alcune qualità vadano perse.

Ecco come preparare la frutta in polvere e come utilizzarla, di sicuro ti piacerà moltissimo

Per essiccare la frutta possono volersi molte ore e non appena sarà pronta, come è stato già accennato, deve essere ridotta in polvere attraverso un mixer. Se la quantità non è molta puoi anche usare un macinacaffè, in questo caso però impiegherai più tempo.

La polvere di frutta deve essere poi setacciata con un colino a maglia stretta per eliminare possibili semi o fastidiosi grumi. Fatto ciò, versala su una teglia e mettila in forno caldo ma spento per almeno un quarto d’ora. Questo passaggio è fondamentale perché serve ad eliminare la possibile umidità residua. Non appena è pronta puoi conservarla all’interno di contenitori con la chiusura ermetica e durerà per 6-9 mesi, questo dipende anche dal tipo di frutta.

Come è stato già detto prima la frutta in polvere può essere utilizzata per donare maggiore sapore ai piatti o per colorarli, c’è anche chi la utilizza per preparare deliziosi cocktail. È ottima per insaporire il latte, lo yogurt bianco, i muesli e i cereali. Può essere aggiunta anche al gelato per arricchirne il sapore, nell’impasto di biscotti e torte ed utilizzata per la preparazione di colorate glasse. Ottima anche nei frullati, nei cocktail alcolici e analcolici e nel tè, devi però sapere che nei liquidi non si scioglie.

La polvere di frutta è anche un delizioso condimenti per vari tipi di insalate e può essere aggiunta anche nell’impasto dei muffin e delle focacce per renderli ancora più gustosi. Dopo averla assaggiata non potrai più farne a meno perché è davvero buonissima.