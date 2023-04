Moka: svelato unico modo per pulirla correttamente e il caffè diventa buonissimo

Se la tua moka ha bisogno di una bella pulizia ma hai paura di sbagliare e di rovinare il gusto del caffè, ecco come devi fare

Anche la caffettiera ha bisogno di una sua manutenzione. In Italia il caffè è quasi una religione ed è molto importante che sia sempre buono, caldo e di qualità. Per far sì che sia così, è importante che gli strumenti che usiamo per prepararlo siano adeguati: se c’è chi preferisce la macchinetta con le cialde o le capsule, tanti altri non possono rinunciare alla vecchia e cara moka. Se anche voi siete affezionati alla caffettiera, quindi, scoprite come pulirla.

Chi ha una moka, lo sa: pulirla con il classico detersivo dei piatti è vietato, poiché questo rovinerebbe il sapore del caffè. Per lavarla, quindi, molti usano semplicemente una spugna pulita e l’acqua corrente, anche se questo non va a rimuovere le incrostazioni più profonde: se avete bisogno di scoprire un metodo corretto, sicuro e soprattutto efficiente per pulire la vostra caffettiera, continuate a leggere.

Moka, puliscila così: il caffè non è mai stato così buono

Innanzitutto, quando acquistate una caffettiera nuova fate qualche caffè a vuoto, buttandolo nel lavandino o usandolo come “acqua” per fare altro caffè, da buttare: in questo modo inizierete a dare alla vostra moka il sapore corretto. Per lavarla, iniziate svuotando il serbatoio e l’imbuto e sciacquatela sotto acqua corrente, passandola con un panno pulito: l’importante è non usare mai il detersivo, anche quello più naturale possibile, poiché rovinerebbe per sempre il sapore del caffè.

Il segreto per avere una moka dal caffè sempre magico, però, non è tanto il lavaggio quanto la conservazione. Una volta sciacquata, lasciate che la moka si asciughi completamente all’aria, prima di riporla: l’eventuale umidità rimasta all’interno della caffettiera chiusa, infatti, causa macchie scure che sembrano muffa. Inoltre, l’umidità potrebbe rovinare il sapore del caffè e renderlo rancido.

Se la caffettiera viene usata raramente, sciacquatela bene prima di preparare il caffè ai vostri ospiti ed evitate di stringerla troppo, poiché causerebbe un consumo troppo rapido della guarnizione. Ovviamente, però, chiudetela bene in modo che l’acqua non esca durante la preparazione del caffè: se la guarnizione si consuma, potete tranquillamente acquistare un ricambio in un negozio specializzato o online.