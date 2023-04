Prepara le frittelle con questo ingrediente speciale: cena veloce, sfiziosa ed economica

Pochi ed economici ingredienti per preparare queste sfiziose e super gustose frittelle, preparale subito e farai leccare i baffi a tutti.

Con l’aggiunta di un ingrediente speciale queste frittelle sono davvero buonissime, ottime da gustare a pranzo o a cena come sfizioso antipasto. Sono perfette da servire anche durante un aperitivo casalingo con amici e familiari come finger food, vedrai che andranno subito a ruba.

Gli ingredienti che ti occorrono per preparare queste squisite frittelle sono pochi e molto economici e il procedimento oltre che rapido è semplicissimo. Si tratta infatti di una ricetta alla portata di tutti, impossibile da sbagliare, i tuoi commensali apprezzeranno moltissimi questo favoloso antipasto.

Che cosa stai aspettando? Se vuoi rendere sfiziosa la cena o il pranzo prepara subito queste buonissime frittelle. Non appena le porterai in tavola le vedrai sparire in un attimo, con il loro squisito sapore infatti sono irresistibili.

Aggiungi alle frittelle questo ingredienti speciale, le renderà super saporite e piaceranno davvero a tutti

L’ingrediente speciale da aggiungere all’impasto delle frittelle sono gli asparagi, al momento di stagione quindi il loro sapore in questo periodo è strepitoso. Se ami questo ortaggio devi assolutamente provare questa fantastica ricetta, ti farà leccare i baffi.

Questi sono gli ingredienti che ti servono per preparare ottime frittelle di asparagi:

500 gr di asparagi

2 uova

100 gr di parmigiano grattugiato

50 gr di pangrattato

sale e pepe q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione: