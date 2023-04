Bambini con la febbre: si può uscire lo stesso? Il 90% dei genitori sbaglia

Scopriamo insieme che cosa è bene fare quando i nostri figli hanno la febbre. Possiamo uscire oppure no? Abbiamo sempre sbagliato!

Quando i piccoli stanno male non sappiamo mai se stiamo facendo la cosa giusta oppure no. Se hanno la febbre possiamo effettivamente uscire un pochino oppure è bene rimanere chiusi in casa fino a quando non passi lo stato febbrile?

Molto spesso la cosa migliore da fare non coincide con quello che facciamo. Ecco quindi che vi vogliamo indicare alcuni piccoli consigli per vivere meglio questo momento che ci fa preoccupare e magari non agire con la mente completamente lucida.

Bambini con la febbre: cosa fare

Tantissimi genitori e neo genitori hanno questo forte dubbio quando il loro piccolo si ammala. La febbre, lo ricordiamo, può venire in inverno ma anche in estate. Magari dopo un colpo di vento o una pioggia improvvisa. Ecco quindi che non sappiamo bene come comportarci. Ha spiegare la soluzione migliore che possiamo mettere in atto ci pensa Michele Fiore, un pediatra di Genova, come riportato anche su NostroFiglio. Questo bravissimo medico ha spiegato che uscire all’aperto non fa aggravare lo stata febbrile.

Dobbiamo però coprire il piccolo in modo adeguato, quello assolutamente si. Bisogna poi anche specificare bene cosa significa uscire con la febbre. Possiamo andare dai nonni, dal dottore per la visita o magari anche fare due passi per cambiare un po’ di aria.

Sicuramente, però, è sconsigliato andare sulla neve, ad esempio, oppure al parco a correre con altri bambini. Il motivo? L’organismo è già stressato e quindi non è bene aggiungere altro stress. Molto spesso però, se il piccolo ha la febbre, sarà direttamente lui che non vorrà uscire e rimanere tranquillamente a casa a giocare o magari a dormire anche un po’ più del solito. In questo modo ritroverà le forze per combattere l’infezione che ha provocato lo stato febbrile.

Se la febbre, abbiamo riscontrato che deriva da una malattia infettiva, mi raccomando non portiamolo a contatto con anziani o altri bambini, perché potremmo contagiarli. Adesso siamo sicuri che abbiamo fatto chiarezza su cosa possiamo fare e non quando il nostro piccolo sta male ed ha la febbre. Mi raccomando poi per qualsiasi dubbio o domanda chiamate il vostro pediatra che vi saprà indicare la soluzione migliore per vostro figlio. Continuate a seguirci per avere sempre piccoli spunti!