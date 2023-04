Bilancia per neonati, ecco un elenco delle migliori: solo online

Una spesa davvero utile per ogni neomamma: la bilancia per neonati. Ma quali sono le migliori bilance da neonati comprare online?

Dopo la nascita, il neonato va incontro a un calo di peso fisiologico. Tale dimagrimento non deve preoccupare, dato che è del tutto normale. In genere ogni piccolo può arrivare a perdere intorno al 10% del suo peso iniziale. Facendo una media, si può stimare, dopo dieci giorni dalla nascita, un ritorno al peso raccolto dopo il parto. Quindi solo dal decimo giorno in poi, secondo una crescita sana, il bambino comincerà a prendere circa 120 grammi a settimana.

Ecco perché è fondamentale monitorare l’aumento di peso del neonato. Tale misurazione può essere fatta dal pediatra, oppure in casa. Ovviamente bisogna disporre di una bilancia professionale, cioè specificatamente indicata per pesare i neonati. E tali strumenti possono essere acquistati oppure acquistati. Sul web ci sono diversi modelli in offerta.

Ormai è noto che è inutile star lì a pesare il piccolo in ogni momento. Per esempio, non ha senso fossilizzarsi sulla cosiddetta doppia pesata, cioè prima e dopo la poppata. Ma pesare il piccolo almeno una volta a settimana per assicurarsi che il neonato stia crescendo nel modo giusto. La classifica di Amazon può illuminare sulle migliori bilance per neonati da comprare online. Ma una guida ulteriore, e più ragionata, può essere sempre utile.

Ecco la migliore bilancia per neonati in vendita online: quale scegliere?

La più nota e venduta è la bilancia pesa bambino Chicco: uno strumento ergonomico e compatto con una portata dai 30 g ai 20 kg. Garantisce una precisione digitale accurata anche nella rilevazione di piccole variazioni di peso. In più permette una visualizzazione del peso immediata tramite display LCD. Cosa molto importante: è dotata di uno stabilizzatore per i movimenti del bambino durante la pesata. Questa bilancia digitale della Chicco è venduta a 48 euro circa.

In termini di confronto qualità prezzo è consigliabile la Adler Scala Baby Pro, che costa una trentina di euro. Pesa fino a 20 kg, ed quindi è perfetta anche per i bambini più grandi. Ha una grande piattaforma di 56 x 26 cm e una funzione Hold che facilita la misurazione del peso di un bambino anche in movimento.

Poi c’è la bilancia bluetooth: la UNICHERRY con App, che tiene traccia di tutti i dati del bambino, inclusi peso, altezza e andamento della crescita. Si può connettere qualsiasi dispositivo alla bilancia tramite il Bluetooth, senza bisogno di alcuno strumento. Altra buona offerta è quella della GRUNDIG 06978, una bilancia digitale per bambini con portata fino a 20 kg: display digitale a LED, controllo peso dalla nascita, funzione tara, spegnimento automatico, a 39 euro.