Colazione ricca e sostanziosa: se mangi queste cose sarai pieno di energia

La colazione è il pasto più importante della giornata per questo dovresti optare per questi alimenti: sani e soprattutto ricchi di energia.

Mai saltare la colazione. Non è solo un mantra, ma un vero e proprio consiglio degli esperti. Iniziare la giornata con il pieno di energie è la scelta giusta e lo si può fare solo con una sana alimentazione. Un pasto, come la colazione, non va sottovalutato.

A differenza di ciò che si possa erroneamente pensare, per questo pasto non tutto va bene. Non bisogna esagerare né tantomeno optare per alimenti che non assolvono al compito di energizzare e smuovere il nostro metabolismo. Troppi grassi, troppe proteine, troppi carboidrati potrebbero fare l’effetto sbagliato, opposto. Il giusto mix di elementi può davvero fare la differenza.

No a grassi in eccesso: ecco cosa devi mangiare a colazione per fare il pieno di energie

Croissant, cappuccino e creme spalmabili iper-caloriche? Ogni tanto si può appagare la voglia di un dolce, di un alimento super calorico. Ma per il nostro benessere quotidiano è necessaria una routine di alimenti ben bilanciati. La colazione è il primo pasto fondamentale della giornata e per questo non va sottovalutato. Non tutti gli alimenti sono adatti: è ovvio!

Partiamo da una colazione tipo che può essere davvero vincente e che è capace di assolvere al suo dovere di conferire energia e la giusta quantità e mix di nutrienti. Uno yogurt greco con l’aggiunta di frutta e un cucchiaio di cereali senza grassi e/o zuccheri aggiunti è una delle colazione per cui optare.

Se si ha a disposizione maggiore tempo, è possibile anche fare qualcosa in più. Pancake proteici, ad esempio. Basta, infatti. mixare farina integrale (30 grammi) con albume d’uovo (100 grammi). Se i pancakes sono da accompagnare al solo latte e caffè è possibile dolcificarli con del miele o con un cucchiaino di zucchero.

Frutta e colazione salata: ecco gli abbinamenti top che non ti faranno cambiare idea

Se l’accostamento è quello con la frutta, è possibile ad esempio tagliare una banana a fettine sottili e aggiungere un velo di cioccolato fondente. Questi due ultimi ingredienti faranno sì che non sarà necessario aggiungere zucchero all’impasto. Per una colazione salata, basta optare per due fette sottili di pane integrale tostato.

Mezzo avocado, un po’ di pepe, un pizzico di sale. Questa pasta densa andrà ad essere spalmata sulle nostre fettine di pane, sopra un po’ di salmone, un uovo, una fetta di bresaola o, per un po’ di consistenza croccante, mix di semi tostati, dei pinoli, nocciole o mandorle tostate. Se si ama la frutta, è possibile optare per un bel frullato.

Una mela, una banana, qualche foglia di spinacio, un po’ d’acqua oppure bevanda vegetale o del latte parzialmente scremato. Una fogliolina di menta e il risultato sarà una super colazione fresca e sana, nonché completa.