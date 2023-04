Insetti in casa con l’estate, allontanali definitivamente: lava il pavimento con questo ingrediente

Se vuoi davvero tenere lontani gli insetti da casa, devi assolutamente lavare il pavimento con questo: il risultato ti lascerà di stucco.

Con l’arrivo della bella stagione, sono davvero tantissime le ‘preoccupazioni’ che affliggono milioni di italiani. Non parliamo solo della tanto attesa e temuta prova costume, ma del ritorno di quei fastidiosissimi insetti tanto odiati da tutti. Non importa che siano api, mosche, calabroni, formiche e blatte: si tratta, in ogni caso, di animaletti che il più delle volte non apportano nessuna conseguenza grave all’essere umano, ma che dal canto loro sono parecchio irritanti e brutte da avere in casa.

Cosa occorre fare, quindi, per sbarazzarsi completamente di questi tipici insetti di stagione ed evitare che entrino in casa? Non tutti lo immaginano, ma le soluzioni pratiche e convenienti sono principalmente tre: evitare di accumulare sporco e residui di cibo in cucina, montare le zanzariere e sigillare qualsiasi tipo di fessura presente tra le mura e sul pavimento. Qualora, poi, questi semplici rimedi non dovessero bastare, è consigliabile lavare il pavimento con un apposito prodotto che riuscirà a tenere lontani gli insetti. Di quale parliamo? Scopriamolo insieme.

Come lavare il pavimento per sbarazzarsi di formiche e scarafaggi in estate

Per sbarazzarsi completamente degli insetti tipici dell’estate, non occorre fare grandi cose, ma solo prendere in considerazione un unico ingrediente. Ricordate quando vi abbiamo svelato i rimedi naturali per dire ‘addio’ alle formiche in casa? Con questo trucchetto di oggi, non solo troverete la soluzione definitiva ad un’invasione del genere, ma riuscirete persino ad evitare l’ingresso in casa degli scarafaggi.

In tantissimi sanno che a questo tipo di insetti non piace per niente l’odore forte. Proprio per questo motivo, si ha la possibilità di sbarazzarsi completamente di loro utilizzando un prodotto che, in questi ultimi anni, sta andando parecchio di moda: il sapone giallo! A dispetto di quanto si possa pensare, questo tipo di detersivo ha un odore piuttosto intenso per formiche e scarafaggi tanto da riuscire a tenerli lontani dalle case.

Per lavare il pavimento con questo trucchetto, non dovete fare altro che riempire un secchio d’acqua ed aggiungerci circa 30 grammi di sapone giallo. Mescolate i due ingredienti, poi aggiungete un bicchiere di aceto di mele. Creata la soluzione, lavate il pavimento come siete soliti fare e lasciate asciugare. In pochissimi minuti, vi renderete conto quanto questo metodo sia fenomenale per un problema del genere.