Le migliori creme antirughe: la classifica ti sorprenderà

Quali sono le creme antirughe migliori? Se sei curiosa di scoprirlo, continua a leggere. A seguire ti proponiamo la classifica!

Sei alla ricerca della crema antirughe perfetta ma sei indecisa su quale prodotto acquistare? Allora sei nel posto giusto, continua a leggere perché ti daremo informazioni su quelle che secondo i consumatori, sarebbero le migliori sul mercato. Partiamo col dire che le creme antirughe svolgono un ruolo importantissimo sia per la prevenzione che per la riduzione delle rughe sulla pelle.

Al loro interno contengono degli principi attivi che contrastano la formazione dei segni attraverso la stimolazione e la produzione del collagene. In seguito all’applicazione costante del prodotto, l’elasticità della pelle migliora ed immediatamente si avrà un aspetto più giovane e fresco.

Ma va fatta una premessa importante, prima di procedere infatti all’acquisto di una qualsiasi crema è necessario chiedere l’ausilio di un dermatologo affinché sappia guidare il paziente verso la scelta migliore, soprattutto per scongiurare l’insorgere di potenziarli allergie, delle quali non si è a conoscenza. Ma quali sono i benefici apportati dall’applicazione delle crema antirughe?

Crema antirughe, quali sono le migliori secondo i consumatori?

L’utilizzo di questo prodotto consente di ottenere dei risultati davvero straordinari, poiché le creme antirughe contengono dei principi attivi che stimolano la produzione del collagene, una proteina necessaria per la salute della pelle. Idratare è la parola d’ordine ed è proprio il fine primo ed ultimo di questi prodotti. Una pelle idratata sarà meno incline alla formazione dei naturali segni dell’invecchiamento.

Inoltre i prodotti di ultima generazione consentono altresì di proteggere la pelle dai danni provocati dai raggi UV e dall’inquinamento atmosferico. In linea generale i principi attivi contenuti nei prodotti hanno il medesimo scopo, ma ovviamente ogni crema presenta delle caratteristiche specifiche.

Ad esempio alcune contengono l’acido ialuronico che è in grado di trattenere l’acqua, migliorando l’elasticità della pelle. Altre invece contengono la vitamina c che è conosciutissima per le sue proprietà antiossidanti, altri ancora invece contengono i retinoidi e i peptidi che aiutano a ridurre le linee di espressioni sottilissime, ad esempio.

Le donne che intendono dunque acquistare una crema antirughe debbano previamente eseguire un’analisi della propria pelle, valutare dunque di quale prodotto necessita e poi procedere all’acquisto. Come abbiamo accennato, ogni prodotto cosmetico presenta delle sue peculiari caratteristiche e dunque non funzioneranno in modo indistinto per tutte.

Senza contare poi che è necessario tenere in considerazione anche la parte sul del viso sulla quale si intende agire, ad esempio una crema antirughe specifica per il contorno occhi non andrà utilizzata per per correggere quelle intorno alle labbra e così via. Anche la modalità di applicazione deve essere specifica, vi sono infatti delle creme che vanno applicate la mattina e la sera alcune che vanno applicate una sola volta al giorno, di solito queste indicazioni sono riportate sulla confezione.

Ma quali sono quelle ritenute migliori? In prima posizione troviamo La Lierac Premium la Crème Soyeuse, in seconda posizione La Collistar Perfecta Plus. In terza posizione invece Filorga Essentials Tempo-Filler, poi La Bionike Defence My Age Gold , a seguire RoC – Multi Correxion Revive + Glow Crema Gel Vitamina C.