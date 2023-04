Chiede agli invitati di non portare bambini al matrimonio, per la sposa finisce malissimo

Una sposa detta delle regole precise per il suo matrimonio: niente bambini. Ma la richiesta non è stata accolta come avrebbe voluto

Sposarsi per tante persone è il giorno più bello, ma qualche passo falso può finire per rovinare il bel momento. Per questo i preparativi per le nozze richiedono spesso diversi mesi di preparativi, dove gli sposi si vedono impegnati a decidere come organizzare al meglio quel giorno. Questo avviene secondo le preferenze degli sposini, che, oltre a decidere il locale dove festeggiare il matrimonio, decidono quali invitati devono partecipare alla festa.

Questo per evitare di invitare ospiti sgraditi o perché alcune coppiette vorrebbero soltanto persone intime o parenti strette. Tutto questo sta nei gusti degli sposi e si tratta di una cosa strettamente personale. Alcune coppie che convolano a nozze arrivano addirittura a stabilire delle regole, che spesso per molti sono alquanto particolari. Questo è il caso di una donna che, con il suo futuro marito, non voleva bambini nel loro matrimonio. Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che si dichiarano childfree. Dunque, una richiesta del genere potrebbe apparire normale, considerando anche che sono sempre di più i locali per soli adulti. Tuttavia, come racconta la giovane sposa su Reddit, la richiesta non è stata accolta positivamente.

Niente bambini al matrimonio, la regola che causa un litigio

La donna si è sfogata su Reddit, raccontato come la situazione fosse degenerata quando questa ha detto agli invitati di non portare i loro bambini alla loro cerimonia. Gli invitati dunque dovevano lasciare a casa i propri figli e questo ad alcuni non è andato giù. In particolare, alla cognata della sposa, che ha appena dato alla luce un bambino, ha reagito in modo inaspettato quando la sposa le ha comunicato la decisione di non portare suo figlio al suo matrimonio.

La sposa ha dichiarato che stava ultimando tutti i preparativi per il suo matrimonio che si terrà tra pochi mesi. Purtroppo, questo cosa che ha causato un po’ di tensione, soprattutto perché la cognata ha insistito per portare il suo nuovo nato al matrimonio, nonostante la regola stabilita dalla sposa. “Abbiamo chiarito fin dall’inizio che non vogliamo bambini al nostro matrimonio – dice la donna – poiché vogliamo che sia una cerimonia per soli adulti. Lo abbiamo comunicato a tutti i nostri ospiti, incluso mia cognata, ma lei si è opposta e ha detto che non può assolutamente lasciare il suo neonato a casa. Questo è il nostro giorno speciale e abbiamo programmato che fosse in un certo modo. Non è giusto che lei ci venga contro, è irragionevole”. Sicuramente la cognata deciderà di non partecipare al matrimonio o, addirittura, chiudere i rapporti con la sposa, causando un po’ di tensione che ha rovinato un po’ l’atmosfera.