Il rossetto, che costa solo 3 euro, che tutti i make up artist amano: effetto duraturo senza spendere una fortuna

Per avere un rossetto di buona qualità è necessario spendere una fortuna? Sapevi che esiste un rossetto a soli 3 euro ma che garantisce una lunga durata?

Il rossetto è un accessorio molto importante, soprattutto per noi donne. Oltre ad utilizzare un fondotinta con una buona protezione solare o un mascara che ci dia un effetto volume, spesso per avere un bell’aspetto è necessario aggiungere nel trucco anche un buon rossetto. I rossetti sono uno dei cosmetici più venduti nella storia. Sebbene avessero avuto un calo alcuni anni fa, sono tornati a essere il prodotto di punta del momento. Sono un classico per alcune donne e persino un simbolo di femminilità.

Chi dice che un rossetto deve costare cifre esorbitanti? Eppure tante persone sono convinte che un buon rossetto non può costare meno di 15 euro. È anche vero che spesso le pubblicità mostrano i brand più lussuosi e costosi, facendo passare l’idea che per avere delle labbra perfette bisogna indossare solo prodotti delle grandi marche. Motivo per cui il mercato della bellezza di lusso non conosce mai crisi e a comprare più spesso i rossetti costosi sono anche persone normalissime e non per forza benestanti.

Un rossetto che costa 3 euro, ma ne vale il quadruplo

Anche se negli ultimi anni la tendenza si è spostata verso i rossetti effetto gloss o con finitura naturale, quando arriva il bel tempo si sente la voglia di puntare su un trucco un po’ più duraturo. Per questo, è sempre meglio optare per i rossetti a effetto matte. Questi solitamente durano più a lungo rispetto ad altri con finitura brillante o satinata. Ciò significa che non dovrai riapplicare frequentemente questo tipo di rossetti. Molte donne ritengono che per comprare i rossetti duraturi debbano spendere cifre astronomiche, ma non è così.

Ci sono rossetti che costano anche meno di 4 euro, ma che hanno una qualità molto buona. Uno dei rossetti matte che sembra conquistare molte persone è su Amazon, ed è anche molto economico. Si tratta di un rossetto della Rimmel London. È un rossetto ad alta pigmentazione, opaco e semi-permanente che costa solo 3 euro. Il vantaggio di questo rossetto è che ha un alto contenuto di pigmenti, il che conferisce un effetto matte e vellutato. Contiene una formula con olio di cocco e vitamina E per proteggere le labbra. Aderisce bene alla pelle e ha molti colori disponibili.

Ma non è certo l’unico. Un altro rossetto efficace che dura a lungo sulle labbra è quello della Superstay di Maybelline New York. Ha il formato liquido con l’applicatore a forma di freccia e, anche se è opaco, non si screpola. Si tratta di una gamma di rossetti a lunga durata, con oltre 20 tonalità. È intenso, resistente e resistente all’acqua e su internet si trova anche alla modica cifra di 5 euro.