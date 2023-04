Paura della prova costume? I costumi che nascondono maggiormente i rotolini e la pancia sono questi, addio ansia

Scopriamo insieme, dato che la prova costume è sempre più vicina, quali sono i migliori costumi che possiamo indossare per nascondere i rotolini.

Tutte noi abbiamo iniziamo o stiamo proseguendo un regime alimentare che ci permetta di perdere qualche chiletto accumulato durante l’inverno o recuperare dal tanti piccoli sgarri. Il motivo? L’estate e la temutissima prova costume sono praticamente dietro l’angolo.

Ma noi oggi vi vogliamo svelare quali sono i migliori costumi da bagno che possiamo comprare per nascondere un pochino il nostro problema. Sono ben tre! Scopriamoli insieme e proviamoli. Siamo certi che rimarrete senza parole dall’effetto.

Costume che ti aiutano al mare: addio rotolini

Tantissime donne quando si avvicina l’estate iniziano ad avere un po’ di timore per questa prova costume. Spesso ricorrono a diete lampo ma che non portano all’effetto desiderato. Anzi si recuperano i chili che hai perso con qualche aggiunta!

Noi oggi vi vogliamo parlare di ben tre costumi che vi faranno sentire a vostro agio al mare, anche con qualche chiletto di troppo. Ricordiamoci poi che bisogna accettarsi e volersi bene sempre. Ma scopriamo come valorizzare le nostre curve. In questo caso possiamo nascondere un pochino la pancia e snellire i fianchi.

Iniziamo dal primo modello, parliamo del Bikini a vita alta! Si avete letto ben, perché non dovremmo indossarlo? L’importante è puntare su questo modello che esalta le nostre curve. Noi vi consigliamo di dare un’occhiata anche ai vari bran low cost, come Asos che ne propone uno a 23,99. Se ci piace un modello con drappeggi o volant è perfetto, sapete il motivo? L’attenzione di chi ci guarda punterà sul dettaglio e non sulla nostra pania!

Possiamo optare, altrimenti, per un costume intero ma con scollatura a V. Il colore? Non è importante, quello che vi consigliamo, in questo caso è un modello di Calzedonia dal costo di 59,00. Se amate i colori, quelli che danno un effetto snellente maggiore sono il bronzo, il blu ed il verde!

La scollatura a V sempre per snellire la parte superiore. Altrimenti vanno benissimo anche quelli con tagli sul punto vita. Aiutano a distrarre lo sguardo.

Ultimo consiglio, possiamo scegliere anche un costume intero modellante. In questo caso vi consigliamo un modello di Yamamay dal costo di 69,99 oppure uno di Bonprix dal costo di 24,99. In questo secondo caso l’effetto è inferiore. Con questa scelta le nostre forme saranno contenute e allo stesso tempo esaltate. Adesso non resta che a voi la scelta. Ricordatevi di non toglietevi mai la possibilità di andare al mare, amatevi sempre per come siete!