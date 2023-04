Quale apparecchio scegliere fra il fisso e l’invisibile: i pro e i contro che il dentista non dice

Apparecchio fisso o invisibile? Quali sono le differenze e i vari vantaggi o svantaggi? Qui troverete tutte le risposte che cercate.

Spesso, per avere un sorriso bello e sano, un alleato è l’apparecchio dentale, invisibile o fisso che consenta di migliorare non solo la bellezza dentale ma anche il buon funzionamento della bocca. Sia l’uno che l’altro prodotto presentano dei vantaggi insieme a degli svantaggi in quanto si tratta di prodotti molto diversi tra loro. Nella difficile decisione tra apparecchio dentale o fisso, l’ortodonzia invisibile ha molti più vantaggi.

Funziona con sostituzione degli allineatori (mascherine trasparenti fatte su misura) che può essere fatto in autonomia dal paziente, diminuendo le visite dentistiche. L’apparecchio invisibile è un’opzione più comoda: è fatto con materiale trasparente, meno fastidioso a lingua e gengive e senza ganci o fili in metallo. La soluzione è sempre più ricercata dai giovani e dai ragazzi. Queste macchine dentali possono essere tolte liberamente, durante i pasti o per occasioni importanti per esempio, e sono sicuramente più igieniche rispetto all’apparecchio fisso. La collaborazione del paziente è importantissima nella riuscita dei trattamenti ortodontici di questo tipo. Un’

C’è da dire che i costi sono maggiori rispetto all’ortodonzia tradizionale e i tempi di correzione più lunghi se l’apparecchio non viene indossato correttamente,

E’ opportuno affidarsi sempre al parere del proprio dentista.

Apparecchio fisso: vantaggi, svantaggi e caratteristiche

Composto da una serie di piastrine metalliche e da arco ancorato a due elastici è l’apparecchio fisso, studiato apposta per rimanere attaccato ai denti cosi da garantire risultati veloci ma anche molto efficaci.

Rispetto ad altre tipologie di apparecchio, questo ha costi inferiori e richiede un trattamento ortodontico con molte più attenzioni:

igiene orale in quanto il cibo potrebbe rimanere tra i componenti dell’apparecchio;

maggior controllo del dentista che dovrà fissare visite più ravvicinate per tutto il trattamento. Normalmente l’apparecchio deve essere tenuto per 12-18 mesi. Decisivo, per chi deve decidere tra apparecchio fisso o invisibile è l’estetica.

L’apparecchio fisso è sicuramente una scelta più invasiva anche se ci sono valide soluzioni alle piastrine e al filo in metallo. La prima scelta, va sull’apparecchio dentale con fili bianchi e attacchi in ceramica: molto delicato però in quanto le parti in ceramica potrebbero ingiallirsi. La pulizia, in questo caso gioca un ruolo molto importante.

Un’altra opzione valida è l’apparecchio fisso linguale, viene messo nella parte interna dei denti e quindi non percepito all’esterno. Sicuramente più discreto ma non senza disturbare alla bocca e non adatto a tutti i problemi dentali.