Tovaglia di lino: macchie addio per sempre e torna come nuova | Ecco i trucchi giusti

La tua tovaglia di lino è ancora macchiata? Prova questi semplici trucchetti e tornerà bianchissima come un tempo.

La vita frenetica di tutti i giorni spesso ti costringe, anche in casa, ad essere più pratica in tutto quello che fai. Motivo per cui, anche apparecchiare semplicemente la tavola verrà fatto con la classica ‘tovaglia giornaliera’, sostituita da alcuni con delle semplici tovagliette di plastica ancora più facili da pulire.

Quando però arriveranno le occasioni speciali come le feste o degli avvenimenti particolare, ecco che andrai a sfoderare l’antico corredo della nonna. Tovaglie, fazzoletti e tutto l’occorrente per rendere la tua tavola elegante e perfetta in ogni minimo dettaglio. Queste stesse tovaglie, fatte con materiali pregiati, dovranno non solo essere lavate in modo giusto, ma sarà importantissimo anche conservarle adeguatamente per evitare la formazione di quei terribili aloni gialli che difficilmente riuscirai a mandare via anche dopo averle lavate con tutte le attenzioni del caso.

Tovaglia di lino ingiallita? Ecco i trucchetti della nonna per renderla come nuova

Quando hai a che fare con un materiale delicato come il lino dovrai fare attenzione a cosa utilizzi per lavarlo e soprattutto a come la conservi. Il passare del tempo e la polvere, infatti, sono i principali nemici di questo tessuto che tende ad ingiallire molto facilmente. Proprio per questo tra poco, ti andremo a mostrare alcuni semplici trucchetti che ti aiuteranno ad averla sempre perfettamente bianca e pulita.

Se la tua tovaglia di lino ha bisogno di una ripulita e cerchi un sistema per eliminare quei fastidiosi aloni gialli, ecco alcuni trucchetti fai da te che ti aiuteranno a farla tornare splendente. Vediamoli nel dettaglio:

Acqua bollente e percarbonato: crea in una ciotolina questa soluzione, immergi una spugnetta pulita e usala per tamponare le macchie gialle. Poni sopra un panno pulito bianco e stira fin quando le macchie non saranno completamente sparite; Vino bianco: se sulla tovaglia è caduto del vino rosso, tampona subito la macchia con del vino bianco; Sale o bicarbonato: un trucchetto perfetto per gli aloni gialli e le macchia di vino rosso. Una volta che avrai tamponato la macchia e lasciato assorbire, metti tutto in lavatrice; Bicarbonato o amido: metodo efficace per le macchie di sugo. Dopo aver eliminato il grosso con un tovagliolo, versa sulla macchia uno di questi due ingredienti e lascia che assorbano l’eccesso. Metti tutto in lavatrice, ma prima di farlo versa sulla macchia del succo di limone, vedrai che bianco.

Infine, ricorda che il lino non va mai lavato oltre i 40° quello colorato e i 60° quello bianco, per asciugarlo va benissimo l’aria aperta ma senza esporlo ai raggi solari diretti.