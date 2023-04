Tuo figlio parla troppo? Arriva la museruola: scoppia la polemica tra i genitori

Enormi polemiche sta travolgendo l’arrivo della museruola per bambini. Serve a farli stare zitti ed è un dispositivo molto divisivo: di cosa si tratta

Quando si diventa genitori, ci si deve preparare a tutta una serie di impegni, emozioni ed anche scocciature a cui spesso non si è pronti. Da un lato, il percorso della crescita di proprio figlio è ricco di grandi soddisfazioni che, passo dopo passo, rendono un neonato un adulto; dall’altro lato, ovviamente, l’arrivo di un figlio comporta una serie di novità che spesso possono alterare l’equilibrio famigliare.

Se tuo figlio è nell’età in cui sta imparando a parlare e a tuo dire fa troppo caos e non smette mai un secondo, puoi provare con un dispositivo di recente introduzione sul mercato: la museruola per bambini. Si chiama Baby Mute e online è disponibile una piattaforma dedicata, dove sono presenti tutte le informazioni. Inutile dirlo, ma le critiche hanno ovviamente superato di gran lunga gli entusiasmi.

Museruola per bambini: cosa sta succedendo

Ebbene sì, è realtà: in America è stato inventato un dispositivo che zittisce i bambini. Viene indossato proprio come se fosse una museruola per cani e, come dice il sito, “…con Baby Mute, puoi rilassarti e goderti i tuoi film o programmi tv preferiti senza doverti preoccupare che il pianto del tuo bambino disturbi gli altri”.

La realtà, però, supera la fantasia: l’inventore di questo dispositivo si chiama Brad Grosse. Andando ad indagare, si scopre che è un noto comico canadese e che Baby Mute altro non è che una sua recente trovata. A rendere il tutto ancora più serio, il sito dedicato al dispositivo, la sezione delle domande più frequenti e anche tutte le recensioni positive dei “clienti”.

Sebbene in origine il comico volesse far durare la farsa ancora per un po’, la crescente polemica che ha infervorato i social l’ha costretto ad uscire allo scoperto e ad ammettere di aver “trollato milioni di persone“, come ha detto lui stesso su Instagram. Lo scherzo, di buon gusto o cattivo gusto a seconda della propria sensibilità, si può dire che sia riuscito alla grande poiché in tutto il mondo non si è fatto altro che parlare della museruola per bambini. Chissà, però, che qualcuno approfitti dell’idea e la crei veramente, per venderla davvero o per far parlare ancora un po’.