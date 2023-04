Lavatrice: se dimentichi questa cosa nella tasca dei pantaloni, il bagno esplode | Appena successo

Attenzione a non lasciare questo oggetto nei pantaloni quando li metti in lavatrice: quello accaduto ad un uomo è davvero incredibile.

Sai benissimo quanto sia importante un utilizzo corretto della lavatrice e non solo per ottenere un bucato perfettamente pulito, ma soprattutto perché un usarla in modo adeguato ti permetterà di ottenere anche un risparmio in bolletta evitando che consumi più del necessario.

Ovviamente, affinché tutto questo sia possibile è molto importante non solo che lavatrice sia sempre ben pulita, ma che venga usata anche in modo corretto, evitando di commettere alcuni errori che possono farti rischiare anche piuttosto grosso. Una delle cose che dovrai sempre fare, ad esempio, è controllare le tasche di tutti gli indumenti che andrai a mettere al suo interno, perché forse non lo sai ma ci sono degli oggetti che sono dei potenziali pericoli e che ti possono mettere in serio rischio.

Mette dei pantaloni in lavatrice ma quello che accade ha dell’incredibile: la storia lascia tutti senza parole

La storia che stiamo per raccontarti ha lasciato davvero tutti senza parole, un semplice gesto, come quello di mettere a lavare dei pantaloni rischia di finire in tragedia. Un’avventura, anzi, una disavventura che sicuramente il protagonista della vicenda non dimenticherà mai così facilmente.

L’accaduto è avvenuto in una lavanderia a gettoni che si trova in Spagna e più precisamente a La Coruña. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale e riprende l’uomo che entra all’interno del locale per fare il bucato. Si vede ancora il malcapitato caricare la lavatrice ed uscire in attesa che finisca il ciclo di lavaggio, ma non appena si chiude alle spalle la porta ecco sfiorata la tragedia. Dopo appena 10 secondi, una fragorosa esplosione avviene all’interno della lavanderia, distruggendo tutto quello che presente all’interno della stanza, arrivando addirittura a frantumare l’intera parete d’ingresso.

Un vero e proprio miracolo si può dire, se l’esplosione fosse avvenuta una manciata di secondi prima ci sarebbe stata sicuramente una vittima. Ma cosa ha scaturito quest’esplosione? Secondo gli investigatori, l’esplosione è avvenuta per un accendino lasciato nella tasca dei pantaloni, il suo surriscaldamento ha provocato la deflagrazione creando ingenti danni. Dopo questa disavventura siamo sicuri che l’uomo controllerà mille volte le tasche dei pantaloni prima di rimetterli in lavatrice.

Ecco perché anche tu da oggi devi prestare molta attenzione a quello che fai, come vedi basta anche una piccola distrazione per rischiare grosso.