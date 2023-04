Metti questa pianta sul balcone e non avrai mai più brutte sorprese: sarà un sollievo

Hai il terrore di poter trovare dei topolini in casa? Noi ti sveliamo un trucco. Metti questa pianta sul balcone e non avrai problemi!

In tantissimi hanno paura vera di poter trovare in casa un piccolo topolino. Effettivamente non è il massimo. Noi oggi vi vogliamo dire che c’è un trucco semplice ed anche molto piacevole che possiamo mettere in atto. Di che cosa si tratta?

Parliamo di una particolare pianta che allontana questo animaletto che può entrare nelle nostre case e che non è assolutamente ben accettato. Scorri le prossime righe e poi vai dal fioraio! In questo modo non avrai problemi, anzi consiglialo anche ad un’amica.

Topi addio: basta una pianta sul balcone

In questo periodo dell’anno potremmo avere uno spiacevole incontro con un topo in giardino, nell’orto o sul balcone. Sono animaletti molto piccoli ma riescono ad infestare i luoghi dove si trovano in modo veloce e poi mangiano praticamente tutto.

Anche cavi elettrici, tubature, insomma chi più ne ha ne metta. Possono anche portare delle gravi malattie. Ecco perché il luogo dove si trovano deve essere sanificato in modo molto attento. Ottimo sarebbe precederli e quindi evitare che si presentino in casa.

Scopriamo come farlo senza prodotti chimici ma in modo assolutamente naturale e super economico. I topi sono attratti dalla sporcizia, quindi evitiamo di lasciare i bidoni incustoditi. Controlliamo sempre bene che siano chiusi in modo corretto. Ecco che eviteremo anche l’arrivo di gatti, mosche e tanto altro ancora. Ma arriviamo ai trucchetti.

I topi non gradiscono l’odore di citronella. Potremmo quindi utilizzare questa informazione a nostro vantaggio. Sistemiamo alcune gocce di olio essenziale fuori il balcone e dentro casa. Molto difficilmente si avvicineranno a noi.

Ci piaccio moltissimo le piante? Ecco che una in particolare arriva in nostro soccorso. Parliamo dell’alloro. Ha un tipico profumo fresco e poi possiamo utilizzarla anche in cucina per ricette e tisane incredibili. Ma ai topi non piace assolutamente.

Mettiamole negli angoli dove ci è sembrato di vedere un topo. Non torneranno assolutamente. Ne siamo certi. Come avete visto con solamente due ingredienti dal costo veramente bassissimo possiamo allontanare i topi senza utilizzare prodotti chimici.

Le foglie di alloro vanno bene anche dentro gli armadi come profumatore lo sapevate? Continuate a seguirci per scoprire sempre qualche trucchetto facile e veloce che ci aiuta nei problemi della vita di tutti i giorni risolvendoli una volta per tutte.