Piatti e bicchieri vanno sciacquati prima della lavastoviglie? La scoperta ti sconvolgerà

Ormai tutti usano la lavastoviglie. Ma c’è qualcosa che bisogna assolutamente sapere per utilizzarla correttamente.

La lavastoviglie è ormai un elettrodomestico imprescindibile in ogni casa, in ogni cucina. Nessuno può farne più a meno. Eppure, ricordate quando tanti anni fa non ce n’era nemmeno una in giro? Ai tempi delle nostre nonne, si lavava tutto a mano. Con tanto olio di gomito e tanto sacrificio, dopo aver cucinato per tutta la famiglia, le donne di casa si dedicavano anche alla pulizia delle stoviglie e di tutta la cucina. Insomma, il ruolo della casalinga adesso è diventato un po’ più semplice, anche se tutti, in una casa, dovrebbero dare una mano: dal marito ai figli. C’è bisogno di collaborazione, sempre.

La lavastoviglie è ottima sia per le famiglie che per i single. Immaginate, infatti, uno studente fuori sede tra esami da preparare e qualche lavoretto part time per mantenersi gli studi, dove troverebbe il tempo per lavare i piatti dopo mangiato? Beh, se si vuole, si può fare tutto. Ma con un elettrodomestico di questo tipo, la vita diventa un tantino più leggera per tutti. C’è un particolare, però, che tutti dovrebbero conoscere sulla lavastoviglie. Di cosa parliamo?

Lavastoviglie: bisogna sciacquare piatti e bicchieri prima di azionarla?

Una domanda che forse vi siete posti decine di volte. Beh, avete mai saputo darvi una risposta? La verità è che l’abitudine del risciacquo dei piatti e dei bicchieri prima della lavastoviglie appartiene al passato. Insomma, con quelle di ultima generazione che sono così sofisticate, è davvero inutile fare questo prima di azionarle. E, inoltre, non viene considerato un altro particolare.

La lavastoviglie è, sì, conveniente, ma comporta comunque dei costi. Costi che ricadono sulla bolletta della corrente elettrica. Per cui, se a questi aggiungiamo quelli dell’acqua che utilizziamo per sciacquare le stoviglie prima di riporle nel carrello, diventa qualcosa di non proprio sostenibile. Diventa, cioè, una spesa un po’ esagerata.

Con questo non vogliamo dire che, per esempio, le pentole incrostate sul fondo non vadano lasciate per qualche ora in ammollo. Però, insomma, non è una tecnica da utilizzare per ogni tipo di pre-lavaggio. Prima di riempire il carrello della lavastoviglie, togliete i residui di cibo con un cucchiaio o una forchetta, o magari aiutatevi con un fazzoletto o uno strappo di carta assorbente. Una volta eliminati i residui di cibo, potete procedere con il carico della lavastoviglie senza problemi, senza dover lavare prima tutto.