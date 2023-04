Vuoi lavare i dentini ad un neonato: con o senza spazzolino?

L’igiene orale è importante sin da piccini: ecco come lavare correttamente i dentini del tuo neonato, fai così e non sbaglierai.

Una delle cose più importanti che ti viene insegnata sin da bambino, è quanto sia importante avere sempre una corretta igiene orale. Lavare i denti almeno 3 volte al giorno e dopo i pasti principali aiuta a prevenire tantissimi fastidi come alito cattivo, gengive dolenti e carie.

Spazzolino e dentifricio dovresti averli sempre con te, soprattutto se per motivi vari pranzi fuori casa e non puoi tornare a casa in tempo per lavare i denti. Quello che però è importante e che non devi ma trascurare, è l’igiene orale dei piccini di casa. Loro, infatti, non sono ancora completamente autonomi per provvedere da soli al lavaggio dei loro dentini e non né capiscono nemmeno la reale importanza. Sarà quindi compito di mamma e papà prendersene cura come si deve.

Lavare i dentini del neonato è molto importante: con questi consigli lo farai in modo corretto

Anche se ti potrà sembrare una cosa strana, anche i neonati hanno bisogno di una buona igiene orale e non importa se ancora non sono spuntati i primi dentini, sarà compito tuo evitare di trascurare quest’operazione. Un compito assolutamente non complicato, ma che sarà indispensabile per prevenire qualsiasi forma di infezione.

A partire dai primi mesi di vita del tuo bambino, l’igiene orale deve essere fondamentale. Nel momento in cui i dentini non sono ancora spuntati, ti basterà una semplice garza imbevuta di acqua per igienizzare la bocca e le gengive. Ti basterà passarla delicatamente ed il gioco è fatto.

Man mano che cresce e i primi dentini iniziano a fare capolino, potrai acquistare uno spazzolino studiato proprio per i piccini di casa. Sono colorati, hanno un’impugnatura studiata per le loro manine e soprattutto hanno setole morbidissime. In questo caso usare il dentifricio non sarà necessario, ma potrai comunque acquistare quello studiato proprio per loro che non hanno fluoro e che rispettano la loro bocca.

In genere nella fascia età che va da 1-3 anni, basterà usare una piccola quantità di dentifricio per poi aumentare man mano con l’età. Spazzola delicatamente i denti con movimenti circolari, cercando di arrivare in tutti i punti. Sollecitalo a sputare il dentifricio che ha in bocca ed ecco che in pochi secondi la bocca sarà perfettamente pulita ed igienizzata. Coinvolgi il tuo bambino in questa operazione facendolo familiarizzare con lo spazzolino e vedrai che per lui sarà un gioco divertente da fare con l’aiuto di mamma e papà.