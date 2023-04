Abiti che puzzano di fritto? Risolvi in un attimo col trucco che ti evita figuracce | Fantastico

Non c’è nulla di peggio che avere gli abiti che puzzano di fritto? Prima di potarli in tintoria usa questo trucchetto e torneranno perfetti.

Cucinare è bello, mangiare lo è ancora di più, ma i cattivi odori che alcuni cibi sprigionano durante la cottura di certo non sono gradevoli. E quando questi andranno ad impregnare ogni angolo di casa, compresi gli indumenti che indossi la situazione diventa ancora più insostenibile.

Nei periodi invernali, dove hai meno possibilità di poter far arieggiare casa, i cattivi odori dei cibi si sentiranno maggiormente e andranno a penetrare all’interno delle fibre di tende, divani e tappeti. Fortunatamente stai vivendo una stagione come la primavera, che ti permette di poter tenere tutto aperto, di far passare aria alla casa, eliminando in parte questo imprevisto. Tuttavia, capiterà sicuramente che dopo aver cucinato e in particolar modo dopo aver fritto, che i tuoi vestiti abbiano un cattivo odore costringendoti quindi a mettere tutto in lavatrice.

Abiti che puzzano di fritto? Ecco come evitare di mettere tutto in lavatrice: il risparmio sarà assicurato

Gli abiti che puzzano di fritto è un imprevisto che non capita solo in casa mentre cucina, ma si presenta molto spesso anche quando vai a pranzo o a cena fuori. In alcuni locali, soprattutto quelli particolarmente piccoli, non sarà raro che la sala si riempia di odori provenienti dalla cucina. Anche se magari all’inizio non te ne rendi conto, non appena uscirai ti accorgerai di come i tuoi vestiti abbiano catturato il cattivo odore. Cosa fare quindi in questi casi?

Quando ti accorgi che i tuoi vestiti hanno preso cattivo odore e puzzano di frittura, la soluzione più pratica è quella di mettere tutto in lavatrice. Indubbiamente la scelta migliore ma che ha comunque un costo da tenere in considerazione. Proprio per questo oggi, vogliamo svelarti un piccolo trucchetto perfetto anche in casi di emergenza e che ti farà evitare di dover azionare la lavatrice anche solo per poche cose.

Tutto quello che dovrai fare sarà mettere gli indumenti in questione all’interno del freezer, meglio ancora sei hai a tua disposizione un pozzetto, che ha temperature ancora più basse. A questo punto ti basterà lasciarli per un’oretta o anche di più. Passato il tempo lasciali per qualche minuto a temperatura ambiente e vedrai che, come per magia, la puzza sarà completamente svanita. Un trucchetto semplicissimo, che ti permetterà di ottenere un considerevole risparmio in bolletta.