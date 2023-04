Scolapasta, hai sempre sbagliato ad utilizzarlo: ecco come si usa correttamente

Non immagini neanche cosa puoi fare con lo scolapasta: si tratta di qualcosa di veramente incredibile. D’ora in poi lo utilizzerei nella maniera corretta.

Quante volte ci riteniamo sicuri del fatto che un certo oggetto si usi in un determinato modo e poi non è così? Ad esempio, in molti non sanno che gli spray pulenti per vetri e specchi non si spruzzano sulla superficie interessata, ma su un panno che poi servirà a rimuovere la polvere e lo sporco. Ecco, questo è un esempio di utilizzo scorretto di un prodotto.

Ma adesso parliamo di qualcosa che riguarda più la cucina. Ad esempio, lo scolapasta: forse non lo sai, ma non si usa come sei abituato a fare. E su questo oggetto sono tante le nozioni da conoscere. Sì, perché viene utilizzato per fare qualcosa che può sembrare banale e invece è abbastanza delicata. Scolare la pasta… direte: cosa c’è di complicato? Eppure, le insidie ci sono.

Come utilizzare lo scolapasta: scommetti che anche tu hai sempre sbagliato?

Cosa si fa con questo oggetto? Si prende la pentola con l’acqua bollente all’interno e si lascia che scenda giù per il lavello, mantenendo su la pasta, che ci serve per condirla e poi servirla a tavola. Ma, per esempio, sapevi che quando fai scendere l’acqua di cottura giù per il lavello della cucina, a causa dell’elevata temperatura, potresti rompere i tubi di scarico? Beh, adesso lo sai. Per questo motivo, ti consiglio di aprire sempre il rubinetto con acqua fredda mentre svolgi questa operazione. Così la temperatura dell’acqua si abbasserà e non rischierai di rompere tutto.

Ma c’è un’altra cosa che devi sapere sullo scolapasta. In molti lo posizionano al di sotto della pentola contenente la pasta, facendo scivolare quest’ultima al suo interno. Per poi ripassarla di nuovo nella pentola (adesso priva d’acqua) e condirla con il sugo. Beh, è sbagliato. Bisogna usare la parte sottostante dello scolapasta e posizionarlo così sulla pentola. Poi, capovolgerlo facendo scendere l’acqua. In questo modo, la pasta non passerà dalla pentola allo scolapasta per poi di nuovo tornare in pentola. Salterai un passaggio e recupererai tempo.

Si tratta di un piccolo trucchetto, qualcosa che se ci si mette un po’ a riflettere, si può capire anche da soli. Certo, l’esperienza in cucina può essere d’aiuto in dinamiche come questa, ma tutti possono sentirsi geni per un attimo se passano qualche minuto ad applicarsi a trovare una soluzione efficace a dei piccoli problemi o inconvenienti.