Da amante a Regina: la rivincita di Camilla si è consumata così, le sue mosse

Da amante a Regina. Il lungo e paziente cammino di Camilla Parker-Bowles verso il trono. Il percorso per raggiungere un sogno durato una vita.

Sabato 6 maggio non sarà un giorno speciale soltanto per re Carlo III. Ovviamente sarà lui, il primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo di Edimburgo, il protagonista assoluto.

Sarà infatti Carlo III ad essere incoronato Re del Regno Unito all’interno dell’Abbazia di Westminster, sotto gli occhi delle più importante teste coronate del mondo nonché di numerose altre alte personalità. Quel giorno storico sarà un momento molto particolare anche per un altro componente della Famiglia Reale britannica. Lo sarà per colei che fisicamente si porrà al fianco del re, nel suo giorno più importante. Quel giorno, quel luogo, quell’evento, quei momenti, quelle sensazioni, quelle emozioni, Camilla Parker-Bowles le avrà sognate ed immaginate millanta notti nel corso degli ultimi 18 anni.

Per l’esattezza a partire dal 9 aprile 2005 quando cioè l’allora principe Carlo e Camilla Parker-Bowles si sono sposati civilmente a Windsor. Da quel momento nessuno le avrebbe più potuto togliere il titolo di regina. Sarebbe stata lei, prima o poi, ad accompagnare il futuro re durante la sua ascesa al trono d’Inghilterra. Quel giorno Camilla Parker-Bowles troverà sicuramente un istante dove ripercorrere gli ultimi quarant’anni della sua vita, il suo matrimonio e quello del principe Carlo con Lady Diana Spencer.

Da amante a Regina, l’ascesa inarrestabile di Camilla Parker-Bowles

Una storia d’amore, quella tra il principe Carlo e Camilla Shand, che è iniziata oltre mezzo secolo fa. Le rispettive famiglie ne erano al corrente. Alla regina Elisabetta, però, non piaceva molto. Troppo libera ed intelligente, difficile da tenere sotto controllo.

Per qualche tempo sono stati lontani. Camilla, nel 1973, ha poi sposato Andrew Parker-Bowles. Carlo, nel 1981, Lady Diana Spencer. I rispettivi matrimoni non hanno però impedito che i due si ritrovassero e iniziassero una relazione. Era il 1985. Camilla ha poi divorziato nel 1995, Carlo soltanto un anno dopo. Nessuno, ormai, ha potuto più impedire la loro unione. Camilla ha ottenuto il suo principe, ma si è anche guadagnata tutta la contrarietà dei sudditi britannici. Coloro che avevano occhi soltanto per l’amatissima “principessa triste”, Lady Diana. E la causa di quella tristezza, per molti, ha un nome preciso: Camilla Parker-Bowles. La tragica morte di Lady Diana ha forse persino acuito questo sentimento.

Venticinque anni dopo Camilla Parker-Bowles è ad un passo dalla realizzazione del suo sogno. Insieme a Carlo ha cercato, negli anni, di rilanciare la sua immagine, cercando di andare oltre Diana. Chissà se è riuscita davvero, in questo lungo periodo, a farsi benvolere dai suoi futuri sudditi. Da amante e “sfasciafamiglie” a regina il passo è più corto di quanto si possa immaginare. Almeno è questo il pensiero nella mente della futura regina consorte. Se la rivincita è un po’ come la vendetta, ovvero un piatto che va consumato freddo, Camilla Parker-Bowles l’ha consumato freddissimo, con la massima soddisfazione. Perlomeno la sua.