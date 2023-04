Dolori simil-mestruali anche senza ciclo? Ecco a cosa possono essere dovuti

Avverti dolori simili a quelli tipicamente mestruali anche in assenza di ciclo? Ecco a cosa potrebbero essere legati e quando dovresti allarmarti.

I dolori mestruali sono una realtà tangibile per moltissime donne nel mondo, specialmente per quelle che soffrono di disturbi come l’endometriosi (di cui ancora, purtroppo, si parla poco). Tutte le donne, però, possono avvertirli, più o meno intensamente, nel corso della vita e, in linea di massima, si tratta di dolori del tutto naturali (anche se, nel caso fossero molto forti, sarebbe bene farsi controllare dal proprio ginecologo).

In alcuni casi, però, si possono avvertire dolori simili anche in assenza di mestruazioni. Questo, talvolta, può spingere alcune donne a preoccuparsi. Ma è davvero il caso di farlo? Questo dolore “sordo” può essere davvero la spia di un problema all’apparato riproduttivo? Ecco tutto quello che dovreste sapere e quando è il caso di rivolgersi a un professionista.

Dolori simili a quelli mestruali non durante il ciclo? Ecco perché succede

Devi sapere che questo problema è più comune di quanto pensi e può essere legato a diversi fattori come lo stress o condizioni ormonali. Spesso, infatti, possiamo avvertire un indolenzimento a livello dell’utero quando è in corso l’ovulazione. Non solo. “I cambiamenti ormonali legati all’ovulazione possono influenzare anche il cervello, causando sbalzi d’umore molto simili al ciclo che non sono correlati all’ovulazione o alle mestruazioni”, ha spiegato Chailee Moss, ginecologo del Johns Hopkins Bayview Medical Center.

Può anche succedere che il tuo corpo avverta i cambiamenti ormonali legati alla sindrome premestruale ma non rilasci l’ovulo quel mese. In questo caso si parla di ciclo anovulatorio, che non produrrà le mestruazioni ma che ti farà probabilmente avvertire i tipici “crampetti”. Mentre saltare un ciclo di tanto in tanto di solito non è preoccupante, se sviluppi febbre, nausea, vomito o forti dolori è meglio rivolgersi subito a un medico per escludere problematiche più importanti (come polipi uterini o cisti ovariche).

I doloretti simili a quelli mestruali possono arrivare durante le prime fasi della gravidanza. In questi casi, potresti avvertire anche tensione mammaria e sbalzi d’umore. Anche problemi alla tiroide possono dar vita a cicli irregolari. Potresti quindi passare un intero mesi (o più mesi) senza avere il ciclo e provare lo stesso crampi simili a quelli tipici delle mestruazioni.

Va specificato che anche alcune anomalie anatomiche dell’utero e delle ovaie possono causare crampi che sembrano sintomi della sindrome premestruale. Fatte queste dovute premesse, è sempre bene rivolgersi al proprio ginecologo di fiducia se questi dolori ti insospettiscono o ti preoccupano. Solo lui, infatti, potrà dirti cosa fare per affrontare il problema e trovare una soluzione.